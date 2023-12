Source: Shutterstock

Depuis 2017, on observe un pourcentage de plus en plus élevé d’avocats s’identifiant à au moins un groupe désigné. C’est ce que rapporte le Barreau-mètre 2022 Les groupes désignés sont les groupes ethnoculturels, les avocats ayant un handicap, les membres de la communauté LGBT et les personnes autochtones.En 2019-2020, 12,26 % des avocats s’identifiaient à au moins un groupe désigné comparativement à 13,39 % en 2020-2021.Environ 9,54 % s’identifient à un groupe ethnoculturel, 2,75 % à la communauté LGBT, 0,63 % sont en situation de handicap et 0,47 % sont autochtones.Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les catégories « diversité ethnoculturelle » et « autochtones ». Par exemple, en 2020-2021, les femmes représentent 59,65 % des avocats s’étant identifiés comme étant issus de la diversité ethnoculturelle et 51,13 % des avocats s’étant identifiés comme étant autochtones.L’inverse se produit pour les catégories « avocats ayant un handicap » et « communauté LGBT ». Par exemple, en 2020-2021, les hommes représentent 52,78 % des avocats ayant un handicap et 70,57 % des avocats LGBT.