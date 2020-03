Pierre Arcand, recruteur juridique, répond à vos questions

La Question au Recruteur

Étant présentement étudiante en deuxième année, j'ai participé à la course aux stages cette année. J'ai eu plusieurs premières et deuxièmes entrevues dans plusieurs cabinets gros, moyens et plus petits. À une semaine de l’échéance, il me reste seulement un petit cabinet en lice qui pourrait me faire une offre. Dans l'éventualité où cela arrive, devrais-je l'accepter, même si mon but initial était une grosse firme ? Ce cabinet est spécialisé dans un seul secteur. Quelles sont les différences entre un gros et un moyen cabinet, côté salaire et qualité de vie ?Cher lecteur,On me pose fréquemment cette question en cette période de course aux stages.Je débute avec trois prémisses importantes.1- Tous les cabinets sont différents à certains égards, qu’ils soient grands, moyens ou petits. Ils sont formés d’individus qui ont leur personnalité et leurs priorités. Ce sont ces individus qui font la différence dans la vie d’un jeune praticien bien plus que la taille du cabinet.2- Si la prémisse 1 réfère aux individus, la seconde quant à elle souligne l’importance des domaines ou groupes de pratiques. La pratique en droit du travail est différente de celle en transactionnel ou en assurances. Les cabinets qui ont plus d’un secteur de pratique comme c’est le cas pour les moyens et les grands cabinets, ont une gestion souvent décentralisée qui renforce les différences entre les groupes de pratique au sein du même cabinet. Ces différences influencent aussi la vie d’un jeune praticien.3- Les tendances que je mentionnerai plus loin ne sont que cela, des tendances, et non des principes régissant le fonctionnement des cabinets. Ne vous surprenez pas si ce que j’écris ne s’applique pas entièrement à votre cabinet.Ceci étant établi, et pour simplifier les choses, je diviserai ma réponse en répondant aux sous-questions les plus importante. Je précise immédiatement que chaque paragraphe devrait être précédé de la mention : « sous réserve des prémisses ci-haut mentionnées ».De façon générale, les moyens cabinets ont plus de dossiers dans lequel les enjeux financiers ne requiert pas la présence d’un associé, ce qui peut favoriser le développement de l’autonomie chez le jeune praticien. D’un autre côté, dans les grands cabinets, un jeune touchera à des dossiers d’envergure lui permettant de développer une expertise pointue dans certains types de dossiers, ce qui le rendra autonome rapidement sur ces aspects du droit.J'ai tendance à croire que ce sera dans un moyen cabinet, à tout le moins au début de sa pratique. Pourquoi ? Parce que les grands cabinets visent de plus en plus les gros dossiers et avec la mondialisation, ils semblent de moins en moins intéressés à servir les PME locales dans leurs besoins de tous les jours. Ils se concentrent sur les gros dossiers, les méga transactions, les gros clients corporatifs. Il n'est pas vraiment à la portée d'un jeune juriste de développer une clientèle auprès de ceux-ci. En plus, la réalité des taux horaires rend difficile le développement de clientèle auprès de plus petits clients. Les moyens cabinets peuvent offrir un peu plus de latitude à ce niveau. J’ajoute un bémol, après un certain temps (5 à 10 ans de pratique), il est évident que le nom du grand cabinet pourra aider le juriste à attirer de gros clients, mais en début de carrière, l’avantage va aux moyens cabinets.Sauf dans certains secteurs de pratique, le partnership viendra avec la clientèle que le jeune juriste aura su développer. Devenir associé dans un grand cabinet nécessite une plus grosse clientèle, donc le chemin de l’association peut être un peu plus long. Cependant, il faut comprendre qu’un salarié de 9 ans de Barreau dans un grand cabinet pourra avoir des revenus similaires ou même supérieurs à un associé de 9 ans de Barreau dans un moyen cabinet. Alors l'invitation arrivera plus vite au sein d'un moyen cabinet, mais encore faut-il se demander pourquoi on désire recevoir ladite invitation.Clairement dans les grands cabinets. Pourquoi ? Parce qu’ils reçoivent une multitude de CV pour la course aux stages et par conséquent, ils doivent tracer une ligne en quelque part. Les moyens cabinets tracent également une ligne, elle se situe simplement à un endroit différent. De plus, les candidats ayant les meilleurs dossiers vont souvent recevoir et accepter des offres de stage dans un cabinet national. Les moyens cabinets doivent en tenir compte et courtiser des candidats qui leur sont plus accessibles.De façon très générale, les avocats en grands cabinets sont plus spécialisés que ceux en moyen cabinet (mais il existe une multitude d’exceptions) . Est-ce que d’être spécialisé va à l’encontre d’une pratique diversifiée ? Je ne crois pas que ce soit automatiquement le cas. On peut œuvrer dans un secteur ultra pointu mais dans des dossiers si complexes que chacun est différent. On va faire appel à vous dans les dossiers hors normes, donc diversifiés. Je crois qu’à ce niveau c’est un match nul.Voilà , j’espère que cette très brève analyse vous sera utile et je terminerais en vous suggérant de n’exclure aucun cabinet de votre course aux stages et ce, avant d’avoir pris la peine d'échanger avec les gens qui le représenteront lors des différentes activités de la course. Ça ne vous demandera pas tant de temps, et peut-être que vous ferez de belles découvertes tout en faisant tomber vos préjugés.J’espère que ma réponse vous sera utile et je vous souhaite une excellente semaine.Chaque semaine, le recruteur juridique Pierre Arcand répond à une question posée par vous, chers lecteurs.La Question au Recruteur de la semaine est choisie parmi toutes celles reçues sur le site. s'est spécialisé en recrutement juridique après avoir pratiqué le droit pendant une douzaine d'années. Ayant été associé au sein de cabinets boutiques ainsi que d'un important cabinet de Montréal, il connaît bien la communauté juridique et les enjeux reliés à la pratique du droit tant en cabinet qu'en entreprise.