« Dormez mieux, évitez les fêtes, assoyez-vous en avant en classe. »On ne vous servira pas cette bouillie pour les chats aujourd’hui. Pas question!Ce n’est certainement pas ces conseils de Grand-Mère qui vous aidera à décrocher un stage dans un grand cabinet, des bourses importantes ou des mentions d’honneur.Aujourd’hui, on parle de vrais conseils, adaptés à votre réalité d’étudiants, pensés parsur le site Partly Political.Choquant, pas vrai?La bollée qui se bat pour s’asseoir le plus près possible du prof est certainement en train de s’évanouir en lisant cela…Mais la réalité est qu’il est difficile de prendre en notes tous les détails importants lors d’une séance en classe. En fait, ces détails, vous devriez les avoir lus avant de vous présenter en classe…Et une fois devant le prof, vous devriez surtout vous concentrer sur l’écoute. Vous assurer que vous avez compris l’essentiel de la matière. En plus, vous serez davantage enclins à poser de bonnes questions à vos professeurs.Ne voyez cependant pas ce conseil comme un encouragement à vous tourner les pouces : pas de Facebook, de Twitter ou de Droit-inc en classe… Écoutez!Pas à l’heure… de bonne heure! Cela vous permettra de discuter avec vos amis, de vous détendre pour être mieux disposé à écouter lors des séances.En passant, vous devriez essayer de vous lever à la même heure chaque jour. Avoir une bonne hygiène de sommeil, c’est important!Celle-là donnera des maux de tête à vos profs…L'histoire, c’est que certains chargés de cours lisent leur PowerPoint. Devant vous. Même si vous voyez exactement ce qui y est écrit.Et oui. C’est stupide comme cela.Mais vous n’êtes pas stupide. Vous n’avez pas trois heures à perdre à écouter quelqu’un lire, parce que vous savez déjà lire.Restez à la maison! Utilisez ce temps pour lire vos notes, apprendre la matière par vous-même.Ce texte est écrit sur Google doc, par quelqu’un en train d’écouter de la musique relaxante sur Spotify.Alors oui, la technologie est utile.Mais pas en classe! Gardez votre cellulaire dans votre poche, et laissez votre ordinateur à la maison!Sinon, vous savez ce qui va vous arriver. Vos yeux seront rivés sur Facebook, et vos oreilles n’écouteront plus rien. Concentrez-vous sur le prof, et tout ira bien!Apprendre c’est l’acquisition de nouvelles connaissances, tandis que réviser, c’est la confirmation de ces connaissances.Deux notions très différentes!Parce que si vous vous retrouvez à réviser la veille d’un examen, c’est correct. Mais apprendre la veille d’un examen… c’est la catastrophe.