Les avocats Mathieu Comeau, Jean-François Dagenais, Jean Patrick Dallaire, Nicolas Gosselin, Mélanie Jacques et Samuel Massicotte seront de la partie. Photos : Sites Web de KSA, de BCF, de Langlois et Stein Monast, et LinkedIn de Mélanie Jacques

La 19e Journée d’étude sur les réclamations sur contrats aura lieu le 5 février 2020 à Montréal et le 25 février 2020 à Québec.« C'est un rendez-vous pour les gens dans l'industrie! On a des gens qui reviennent chaque année systématiquement pour discuter de tous les aspects qui sont reliés à l'administration des contrats dans le domaine de la construction », explique à Droit-inc l’organisatrice, directrice de la formation continue à la faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. Environ 300 personnes y participent tous les ans.Neuf conférenciers se relaieront sur scène. Les avocatsetseront de la partie.Selon cette dernière, la formule renouvelée de la Journée fait en sorte qu’on y parle non seulement du mécanisme de la réclamation sur contrat, mais aussi de la prévention des réclamations et des nouveautés dans le paysage de la construction qui peuvent avoir un impact sur l'administration des contrats.Deux axes ont été développés pour mettre la lumière sur les nouveautés dans le secteur. On s’intéresse d’abord aux incontournables, avec la revue de la jurisprudence, avec les meilleures pratiques et le point de vue des donneurs d'ordres.Ensuite, il y a tout ce qui concerne les tendances et l’innovation. « Cette année, il y a une conférence qui va porter sur l'apport des technologies pour faciliter la documentation dans les réclamations, il y a une conférence qui va porter sur l'évolution des modes de réalisation de contrats », donne en exemple Mme Fortin.Comme la Journée regroupe architectes, avocats, concepteurs, donneurs d'ordres et autres professionnels de la construction, c’est aussi le moment de réseauter, indique l’organisatrice.« Les participants viennent chercher les conseils et meilleures pratiques des experts qui présentent des conférences, mais ils le font aussi avec les gens de l'industrie autour d'eux. »Tous les détails des conférences se trouvent ici