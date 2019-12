Me Bryson Stokes. Photo : Site Web de Blake, Cassels & Graydon

Blake, Cassels & Graydon a nomméà titre d’associé administrateur national en remplacement de, qui délaisse cette fonction pour faire avancer des projets clés.Me Stokes prendra officiellement les rênes du cabinet le 1er janvier 2020. À l’instar de Pierre Allard chez BCF , il a également vécu tout son parcours professionnel chez Blakes, y complétant son stage du Barreau de l’Ontario auquel il a été admis en 1992.« L’engagement de Bryson est total, qu’il s’agisse d’amener nos stagiaires à se considérer comme l’avenir du cabinet, de promouvoir l’innovation ou d’appuyer les initiatives en matière de diversité et d’inclusion », a affirmé Rob Granatstein par voie de communiqué. « Je travaille avec lui depuis de nombreuses années et je dois dire qu’il a un rare talent pour créer des liens avec les professionnels à toutes les étapes de leur carrière. »Bryson Stokes dirige en ce moment le groupe Droit commercial et des sociétés à Toronto. Il est également chef du groupe national Jeux et paris ainsi que cochef du groupe national Électricité.