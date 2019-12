Me Marine Ampezzan. Photo : LinkedIn de Marine Ampezzan

Meest embauchée par le cabinet Villeneuve Vieira, un cabinet montréalais spécialisé en droit de la famille et en droit civil.Elle devient donc la septième avocate de cette pratique.L’avocate a obtenu son Barreau en avril dernier, après avoir complété son stage chez Canadian Futur, une pratique spécialisée en droit de l’immigration.« Je voulais me perfectionner en litige pour être plus proche de mes clients, explique-t-elle à Droit-inc. En immigration, les clients sont à des milliers de kilomètres de toi. Ce n’est pas comme les rencontrer en personne, créer une relation instantanément. »Dans le cadre de sa nouvelle pratique, Me Ampezzan pratiquera le litige locatif, civil et le droit de la famille.La Française a obtenu sa licence en droit à l’Université Aix-Marseille. Elle a ensuite complété un diplôme universitaire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au cours d’un échange étudiant.Cet avant-goût du pays lui a donné l’envie de compléter un certificat en droit à l’Université de Montréal, son Barreau du Québec et finalement, de s’installer ici pour de bon.« Le Canada est maintenant le pays de mon coeur, lance-t-elle avec fierté. Je suis très bien chez Villeneuve Vieira, j’espère y demeurer longtemps. »