L’avocat François Marchand abandonne sa lutte contre la Ville de Québec. Photos : Site Web de De Grandpré Chait et Radio-Canada

L’avocatabandonne sa lutte contre la Ville de Québec pour le maintien du marché du Vieux-Port dans le bâtiment actuel.Me Marchand plaidait notamment que la Ville ne respectait pas les termes de son contrat avec l'ancien propriétaire du site, le gouvernement fédéral.Après avoir été débouté en Cour supérieure il y a quelques semaines, il renonce à porter la cause en appel. La Ville pourra donc aller de l’avant avec la démolition de l’édifice.« Aller en appel, c’est quand même beaucoup de temps à consacrer et c’est sûr qu’il y a des délais. (...) Compte tenu des délais et de l’urgence qu’il se passe quelque chose au Marché du Vieux-Port, j’ai renoncé à porter la cause en appel », explique François Marchand.La Ville de Québec a toujours l’intention d’installer un marché saisonnier au quai Saint-André, mais le projet n’a pas pu être réalisé en 2019, notamment en raison du litige devant les tribunaux.François Marchand espère que le marché satellite promis par la Ville sera à la hauteur des attentes et « pas simplement avec un simple étal et quelques légumes, mais un véritable marché avec des services de proximité qui font cruellement défaut ».