Nadine Piché et Stéphane Poulin. Photo : Site Web de la Ville de Gatineau et de Bédard Poulin avocats

etaccèdent à la magistrature. Ils siègent maintenant comme juges de la Cour du Québec.L’honorable Piché a fait ses études en droit civil de l'Université d'Ottawa et a été admise au Barreau en 1999. D’abord procureure pour la Ville de Gatineau, elle a rapidement rejoint l’équipe du Directeur des poursuites criminelles et pénales, devenant procureure en chef en 2018. Elle siégera principalement à la Chambre de la jeunesse à Gatineau.Stéphane Poulin est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Barreau 1996, il a fait carrière en pratique privée, se concentrant sur le droit criminel et pénal, le litige civil et commercial, la responsabilité civile, le droit administratif et le droit disciplinaire. En 2008, il a fondé le cabinet Bédard Poulin avocats. M. Poulin siégera surtout à la Chambre criminelle et pénale à Québec.