Le Super Ted Talk de Ryan Hillier Par : René Lewandowski | Le : 2020-03-09 14h15



Nouvelles Il y a un an, le fondateur de NOVAlex montait sur les planches pour y donner une conférence TEDx Talk. Aujourd’hui c’est sa fête et la vidéo est finalement en ligne…



En 2016, Ryan Hillier lançait NOVAlex, le premier cabinet d'avocats « un pour un » au monde : pour chaque heure de services juridiques rémunérés, une heure de bénévolat est offerte aux personnes à faible revenu et aux entreprises en démarrage.



Trois ans plus tard, Me Hillier explique pourquoi il a quitté sa carrière de 10 ans avec deux cabinets d'avocats nationaux pour lancer une pratique juridique axée sur la prestation de services juridiques de qualité tout en améliorant l'accès à la justice.



Dans Why purpose-driven companies are thriving (and can change the world) , il explique sa vision du monde…



Bonne fête Me Hillier!