Photo : Shutterstock

Le Harvard Business Review rappelle que le télétravail est souvent sur une trajectoire de collision avec votre vie personnelle.Si en théorie vous pouvez abattre une bonne partie de vos tâches à la maison, en pratique vous devrez développer trois bonnes habitudes pour ne pas que le quotidien envahisse votre vie professionnelle.Un bon truc pour réussir avec le télétravail est de vous imaginer que vous êtes encore à votre bureau. Déterminez des plages horaires précises pour travailler et identifiez dès le départ les tâches que vous ne pouvez pas effectuer durant cette période. Si vous avez des courses à faire ou des tâches familiales, planifiez les hors de vos blocs de temps dédiés au travail.Dans la mesure du possible, planifiez dès le début de la semaine les réunions virtuelles pour libérer votre agenda pour des actions précises. Donnez vous aussi une période dans la semaine pour revenir sur les tâches accomplies pour les évaluer et apporter les correctifs nécessaires. Pendant cette période d’introspection, ne consultez pas vos courriels.Conjoints et conjointes et enfants doivent être sensibilisés à vos besoins. Un bon truc, partagez chaque matin avec vos proches votre agenda et indiquez leur clairement les périodes pendant lesquelles vous êtes disponibles et les autres qui sont consacrées exclusivement au télétravail.