Me Manuel Johnson. Photos : Archives Droit-inc

Cible des critiques pour avoir laissé les audiences d’expulsion se poursuivre en pleine crise du coronavirus, la Régie du logement annonçait dimanche qu’elles étaient suspendues pour une semaine.C’est trop peu, dénoncent une soixantaine d’avocats du Québec qui s’inquiétent du sort des locataires vulnérables.Ces avocats demandent que la suspension soit prolongée, révèle le Journal de Montréal. Le prolongement servirait non seulement à protéger les gens de la perte de leur appartement, mais aussi de limiter la propagation du coronavirus.« La santé publique nous demande d’éviter les contacts au maximum, souligne à QUB radio Me, avocat au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud. Ce n’est pas le moment de remplir la salle d’attente à la Régie du logement avec des locataires et des propriétaires en litige. »Ce n’est pas le temps non plus de mettre des gens à la rue, poursuit l’avocat.« Ils vont être obligés de multiplier leurs contacts avec d’autres personnes et ça va nuire aux mesures pour contrôler la transmission du virus. »