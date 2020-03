Troutmans Sanders et Pepper Hamilton reportent leur fusion en raison du coronavirus.

etdevaient fusionner leurs activités en date du premier avril, mais la transaction a été reportée à une date ultérieure à cause du déploiement rapide du COVID-19 aux États-Unis.En janvier, les deux firmes de taille intermédiaire avaient annoncé les détails de la fusion qui créerait un gros joueur exploitant un réseau de 23 bureaux employant plus de 1 000 avocats et affichant une facturation consolidée de plus de 900 millions de dollars US.Pour ce mariage, Troutman Sanders amène une solide expérience en litiges d’affaires alors que Pepper Hamilton a une réputation bien établie dans le droit des soins de santé.Le plan est maintenant de remettre la fusion pour le premier juin sous l'appellation Troutman Pepper.