Me Louis Morena

Malgré les directives de la santé publique de se placer en quarantaine suite à un voyage à l’étranger, Me Louis Peter Morena s’est présenté au palais de justice de Montréal lundi et mardi, quelques jours après son retour d’Argentine, peut-on lire La Presse.Un retour remarqué, qui a provoqué quelque remous et une décision inédite: la juge Flavia K. Longo, juge coordonnatrice de la Cour du Québec cette semaine, a décidé de rendre une ordonnance exceptionnelle.Celle-ci stipule que Me Morena est « exclu de toutes les salles de la Cour du Québec incluant les chambres civiles, criminelles et pénales, et ce, jusqu’au 1er avril 2020, puisqu’il a voyagé à l’extérieur du pays et il devra être en quarantaine durant cette période ».Me Morena a expliqué en entrevue qu’il ne voulait « pas faire de mal à personne » en se présentant au palais de justice en début de semaine, auquel il dit s’être rendu « par devoir pour faire mon travail ».Selon lui, la situation au palais de justice était toujours « floue » lundi, bien que le ministère de la Justice avait annoncé l’interruption des activités judiciaires régulières.L’ordonnance a été rendue en l’absence de Me Morena, qui l’ignorait donc et ne sait pas pourquoi elle a été émise jeudi alors qu’il ne s’était pas présenté depuis mardi midi. Mais il ne la conteste pas.« C’est à la Cour de décider ce qu’elle veut faire. Je suis d’accord de protéger tout le monde. (…) Je veux être clair que je suis à la maison et je tiens à respecter la situation », a-t-il précisé.