La directrice de l'École du Barreau, Me Jocelyne Tremblay

Pas contents les étudiants de l’école du Barreau! Dans une lettre qu’ils nous ont fait parvenir, ils dénoncent l’institution pour « sa gestion complètement inhumaine de la crise». Voici la lettre. D’accord ou pas avec eux?Bonjour,Étant un(e) étudiant(e) à l'école du Barreau du Québec, j'aimerais dénoncer leur gestion complètement inhumaine de la crise.Malgré toutes les mesures mises en place par le gouvernement et l'appel à la solidarité, celui-ci refuse de se positionner quant à la tenue ou non de notre examen final, leurs courriels d'informations se veulent plus flous les uns que les autres et tout le poids de cette crise repose sur nous, les étudiants, qui devons continuer de nous enseigner la matière nous-même dans ce climat de stress et d'incertitudes.Nous avons attendus des jours seulement pour apprendre aujourd'hui vers 20h00 que nous seront laissés à nous mêmes avec les réponses aux annexes (modifiés avant) et un accès pour ré-écouter les cours préparatoire de l'automne (que nous avons déjà écouté pour ceux-ci qui ont fait la formation en 8 mois) et qui est loin d'être à jour, surtout avec les modifications importantes en droit pénal et administratif.Tous les autres Barreaux et institutions académiques du pays ont mis en place des mesures juste et n'ont pas maintenus les étudiants dans l'incertitude. Notre santé mentale est vraiment mise à rude épreuve. Le stress des examens du Barreau est déjà bien suffisant à lui-même. Une fois de plus, l'École du Barreau du Québec ne fait pas preuve de transparence ni de compréhension envers les étudiants.Ceci est vraiment un cris du coeur de la part de tous les étudiants de l'École du Barreau qui passent leur journée à attendre de savoir ce qu'il advient de nos évaluations finales.Imaginez vous lever à chaque jour en essayant de vous motiver à étudier pour un examen que vous ne savez même pas s'il aura lieu, si oui, quand et comment ?, durant cette période de crise, loin de notre famille pour la plupart et avec des soucis financiers (beaucoup ont perdu des emplois) alors que ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes sous une énorme pression.Qu’en pensez-vous?