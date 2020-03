Dentons annonce que M. Philippe Couillard, se joint au cabinet à titre de Conseiller principal, Affaires.

Dentons annonce que M., se joint au cabinet à titre de Conseiller principal, Affaires.L’arrivée de M. Couillard au bureau de Montréal permettra à Dentons d’ajouter une gamme de services stratégiques à ceux déjà offerts à nos clients par notre équipe d’avocats et de professionnels, rapporte le cabinet mondial dans un communiqué.« Nous sommes ravis d'accueillir M. Couillard au sein de notre cabinet », a déclaré, associé directeur du bureau de Montréal de Dentons.Dentons compte sur l’expérience de M. Couillard, notamment dans le milieu de la santé et dans la gestion d’enjeux complexes et stratégiques à l’échelle nationale et internationale. Le cabinet estime que ses compétences bénéficieront à l’ensemble des clients du cabinet, particulièrement ceux œuvrant dans les secteurs des nouvelles technologies, de la biotechnologie, de la pharmaceutique, de la finance, de l’énergie et des infrastructures.« Je suis très heureux de me joindre à Dentons, un cabinet qui a su mettre en œuvre une stratégie très claire de croissance mondiale, a déclaré M. Couillard. Dentons détient à la fois de profondes racines au Québec et un réseau international bien développé et toujours en expansion. Je me réjouis à l’idée de contribuer, par des conseils stratégiques axés sur les résultats, au développement des affaires des clients du cabinet situés au Québec, au Canada et partout dans le monde. »Dans le contexte de la COVID-19, M. Couillard offre tout son soutien aux gouvernements et aux autorités de santé publique, dont il a pu apprécier la grande compétence au cours de sa carrière politique. Cette question de très grande actualité occupera certainement une grande place dans l’accomplissement de son mandat auprès des clients et partenaires de Dentons.Philippe Couillard a été chef du département de chirurgie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke avant d’amorcer sa carrière politique. Il a été élu député à l'Assemblée nationale du Québec dans la circonscription de Mont-Royal en 2003 puis dans les circonscriptions de Jean-Talon et de Roberval. M. Couillard a occupé la fonction de ministre de la Santé et des Services sociaux de 2003 à 2008 et de premier ministre du Québec de 2014 à 2018. Il a notamment présidé à un redressement majeur des finances publiques et de l’économie du Québec.