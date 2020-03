Me Stéphane Verreau Verge, associé-fondateur du cabinet Verreau Dufresne Avocats.

Alors que la crise du COVID-19 force les avocats à intégrer rapidement les technologies dans leur pratique pour rester en contact avec leurs clients, une nouvelle technologie importée de France vient d’arriver au Québec. Visio-avocats.ca est une plateforme d’échange en haute définition qui offre aux avocats un système de rappel et de rendez-vous simplifié, un outil de partage d’écran, l’intégration des rendez-vous dans les agendas ainsi qu’une technologie de cryptage pour assurer le maintien du secret professionnel.« Dans notre domaine, il importe d'utiliser une technologie de visioconférence cryptée, assurant le respect du secret professionnel. » mentionne Me, associé-fondateur du cabinet Verreau Dufresne Avocats.L’associé a conclu une entente de partenariat avec Visio-Avocats, afin que les avocats du Québec puissent bénéficier d’une solution sécuritaire pendant et après la crise.En envoyant une simple invitation courriel, les avocats de toutes les générations pourront tenir des rencontres vidéo avec leurs clients, en tout lieu et en tout temps, sans que ces derniers aient besoin de télécharger une application.« C’est est une plateforme qui surprend par sa simplicité d'utilisation. Elle est conçue par un avocat, pour les avocats ! » ajoute Me Verreau Verge.D’ici quelques mois, les avocats québécois qui se seront abonnés se verront proposer un nouvel outil de mise en relation avec de nouveaux clients, par visioconférence.L’abonnement coûte 39,95$ par mois mais le site propose un essai gratuit de 30 jours.Visio-Avocats a été fondée en France par Me. La société sera active au Québec pour accélérer la modernisation de la pratique du droit et contribuer à l’adapter aux nouvelles technologies.