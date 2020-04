McGill est passée de la 22e position en 2019 à la 28e cette année. Source : Wikipedia

Depuis 2004, le fournisseur de solutions informatiques destinées à l’enseignement supérieur Quacquarelli Symonds (QS) fait un classement des meilleures universités du monde : le QS World University Rankings.Encore une fois, la prestigieuse université américaine Harvard est au premier rang des facultés de droit, suivie par les britanniques Oxford en 2e place, et l’Université de Cambridge en 3e place.Qu’en est-il du Canada et du Québec? L’édition 2020 des meilleures universités du monde a vu quelques changements notables dans les facultés de droit canadiennes par rapport à l’année 2019… et pas tous positifs. En fait, aucune d’entre elles n’ont grimpé dans le palmarès.Parmi les facultés de droit canadiennes, l’Université de Toronto est toujours la reine, et a conservé sa 20e position pour une seconde année de suite.Les autres facultés du Canada n’ont pas eu cette chance. Toutes ou presque ont perdu des points par rapport à 2019… Et McGill est passée de la 22e position en 2019 à la 28e cette année.20. University of Toronto2019 : même position2019 : 22e position40. University of British Columbia2019 : 37e position, comme en 20182019 : même position101 à 150. York University2019 : même position151 à 200. Queen’s University at Kingston2019 : même position151 à 200. University of Alberta2019 : même position2019 : 101e à 150e151 à 200. Western University2019 : même position251 à 300. Dalhousie University2019 : même position2019 : même position251 à 300. University of Calgary2019 : 201e à 250e position251 à 300. University of Victoria2019 : même positionMais où est la fac de droit de l’UQAM???