Elton John, Lady Gaga, Bruce Springsteen. Photo : Wikipedia

et, tout ce beau monde s’est fait voler des données personnelles par des pirates informatiques.La cyberattaque du groupe de hackers REvil visait le cabinet d'avocats américain Grubman Shire Meiselas & Sacks, leur volant 756 gigaoctets (!) de données concernant des vedettes hollywoodiennes et autres chanteurs populaires, dont des accords confidentiels, des numéros de téléphone et de la correspondance.Pour prouver leur méfait, le groupe de pirates a publié en ligne un extrait du contrat de la tournée « Madame X » de Madonna avec Live Nation. REvil espère maintenant monnayer le retour des données pour 21 millions $US, selon Variety.Le cabinet d’avocats a confirmé l’attaque et a indiqué avoir « engagé les experts mondiaux spécialisés dans ce domaine », souligne Variety.The Register rapporte que le site web du cabinet, qui listait auparavant de nombreux célèbres clients, ne montre plus que le logo de Grubman Shire Meiselas & Sacks.