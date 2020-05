Me John J. Pepper a été bâtonnier du Barreau de Montréal en 1978-1979. Photo : Montreal Gazette

Décédé le 15 mai à l’Hôpital Royal-Victoria de Montréal, Mea été bâtonnier du Barreau de Montréal en 1978-1979.Admis au Barreau du Québec en 1953, l’ancien bâtonnier a connu une brillante carrière en droit civil général et en droit des assurances, indique le Barreau de Montréal.Me Pepper a payé ses études en droit civil à l’Université McGill en jouant de la batterie dans un groupe de musique. Natif de Westmount en 1928, il était jeune libéral à la fin des années 1940, président du Club de réforme de Montréal au milieu des années 1960, et plus tard président de l’Association de circonscription libéral de Westmount.Après avoir fait son stage au cabinet Brais, Campbell, Me Pepper est devenu associé principal de son cabinet successeur Campbell, Pepper, Laffoley.Très actif dans les affaires de l'Association du Barreau canadien, du Barreau du Québec et du Barreau de Montréal, il était aussi membre de l'American College of Trial Lawyers.« Qu'il suffise de dire que depuis le tout début, il était très attaché à la communauté et y a consacré une grande partie de son temps, indique sa famille dans l’avis de décès. Redonner lui est venu naturellement et il l'a fait toute sa vie », tant au sein de la communauté juridique que de la société en général.Au Barreau de Montréal, « tous se souviendront d’un homme travaillant et dévoué, qui n’hésitait jamais à mettre son talent au service des autres », indique un communiqué.Me John J. Pepper laisse dans le deuil son épouse de 66 ans, Anita Turcotte; ses enfants John T. Jr. (Kim), lui aussi avocat , Timothy (Nathalie), Anthony (Karen) et Andrew (Sophie).