Me Étienne Trépanier. Photo : LinkedIn

La Faculté de droit, Section de droit civil de l’Université d’Ottawa a recruté son ancien diplômé Mecomme avocat-cinéaste en résidence et conseiller en plaidoirie visuelle.Responsable du projet Jurivision, Me Trépanier travaillera avec le corps professoral et les étudiants de la faculté afin de développer et produire des capsules vidéo ou de courts documentaires juridiques.Le but : diffuser le savoir juridique canadien au pays et à travers le monde, « que ce soit auprès de confrères à l'extérieur du pays mais aussi du public en général », informe l’avocat-cinéaste dans une vidéo présentant Jurivision.ca.Source : Jurivision Canada.Le projet de plaidoirie visuelle vise le lancement, en septembre prochain, d’une plateforme académique audiovisuelle du droit. Le nouvel avocat-cinéaste s'attellera à la tâche dès ce mois-ci et pour un an dans le cadre d’un échange avec le ministère de la Justice du Canada.Me Étienne Trépanier est un diplômé de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (1997) et Barreau 1998, l’année même où il a débuté sa carrière de juriste au sein de Justice Canada. Il y occupera le poste d’avocat-plaideur au Bureau régional du Québec avant de développer une expertise dans le domaine du droit des communications et du divertissement aux services juridiques de Patrimoine canadien.Me Trépanier réalise aussi des documentaires de découverte pour son propre plaisir, et est aussi responsable d’un projet de plaidoirie visuelle au Hennick Centre for Business and Law de l’Université York. Il y a notamment réalisé le documentaire Collared.