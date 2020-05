Me Aldona Gudas. Photo : Blake, Cassel & Graydon

Les cabinets d’avocat, à l’image du printemps, sortent de leur congé forcé et reprennent tranquillement leurs activités, déterminés à surmonter les contrecoups de la COVID-19.Comme quoi, diront certains, rien ne les arrête…Voici notre tour d’horizon des « nouvelles de bureaux », lequel, espérons-le, vous aidera à découvrir ce qui se trame chez vos rivaux.Les innovations sont fréquentes chez Blake, Cassel et Graydon.Pour preuve, le cabinet vient tout juste de lancer Continuité, un podcast qui étudie les impacts de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes.Unique, ce premier épisode, qui met en scène l’associée Meet l’avocat Me, démystifie les enjeux qui taraudent les employeurs québécois en ces temps de COVID-19.La barre est déjà haute, en prévision du second épisode!Pandémie ou non, deux avocats du cabinet Cain Lamarre trouvent le temps de s’amuser… à leur façon.Mesetvulgarisent occasionnellement des questions complexes, un travail d’autant plus pratique que la pandémie de COVID-19 génère son lot de questionnements.Leur dernier article en date, publié aujourd’hui même, détaille les impacts de cette pandémie sur les contrats d’achat d’immeubles.Le cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg a plusieurs motifs de se réjouir.Outre les distinctions remportées par 104 de ses avocats, classées par le Canadian Legal Expert Directory parmi les chefs de file au pays, plusieurs de ses associés interviennent fréquemment dans les médias pour éclairer les méandres de la pandémie de COVID-19.Parmi eux, notons les cas de MesetLe cabinet a annoncé la signature d’un partenariat avec le Comité olympique canadien. Rien de moins!Fasken devient donc le premier partenaire officiel des services juridiques d’Équipe Canada. Le cabinet sera notamment chargé de traiter les enjeux envers lesquelles la communauté sportive est confrontée en ces temps de COVID-19.Langlois, au même titre que certains de ses concurrents, peut se réjouir fièrement!Le cabinet a en effet obtenu deux nominations à la première édition des Canadian Law Awards.Soulignons le travail de l’avocat-associé, Me, qui est en lice pour le titre de l’avocat plaidant de l’année.Ça brasse chez Lavery! Mais rassurez-vous : ça brasse dans le bon sens.Le cabinet vient en effet tout juste d’apprendre d’excellentes nouvelles : il est en lice pour obtenir plusieurs prix remis par le Canadian Law Awards de Lexpert, dont celui du meilleur cabinet de l’année au Québec.Mention spéciale également à Me, qui est en lice pour obtenir le titre de l’associé directeur de l’année.LJT Avocats est à l’honneur, sachez-le!Après tout, l’un de ses membres, Me, vient tout juste de signer un article dans le dernier numéro du magazine Copropriété Plus.Son texte, qui, pour un néophyte, peut sembler abstrait, évoque les circonstances pouvant mener à une intervention judiciaire dans l’administration d’un syndicat de copropriété.Miller Thomson enchaîne les nominations! Le cabinet, en effet, réussi à tirer son épingle du jeu, à l’image de certains de ses concurrents.Plus de 100 avocats de Miller Thomson sont mis à l’honneur : les avocats du cabinet se distinguent visiblement dans leur domaine d'expertise, selon l’édition 2020 du Canadian Legal Lexpert.Sur le lot, prenons tout de même soin de souligner le travail d’avocats de chez nous, comme Mes(associé),(associé) et(associé).Tout le monde connaît Norton Rose Fulbright. Mais saviez-vous que le cabinet a lancé une enquête sur les enjeux de protection des données personnelles?Ce rapport de l’entreprise, fort utile, au demeurant, retrace les initiatives mises en oeuvre par une dizaine d’États en matière de protection de la confidentialité de données personnelles.Sans surprise, on y mesure les divergences nationales existantes entre des pays comme le Canada, la France, la Chine et les Émirats arabes unis.Loin de manquer d’imagination, le cabinet Osler a choisi de lancer plusieurs webinaires, pour aider des entreprises d’ici à s’adapter aux circonstances exceptionnelles créées par la pandémie de COVID-19.Entrepreneurs, soyez à l’affût! De nouveaux webinaires pourraient être annoncés prochainement, qu’ils traitent de du droit de la construction, de contrats commerciaux ou encore sur la réglementation des services financiers.Que se passe-t-il du côté de ROBIC?La réponse : plusieurs choses.Le cabinet a récemment annoncé une trousse de formation sur les enjeux juridiques du déconfinement et de la COVID-19.Offerte par visioconférence, elle s’adresse aux entreprises, qui, aujourd’hui plus que jamais, sont confrontées au casse-tête de la reprise des activités économiques.Le cabinet Robinson Sheppard Shapiro a annoncé récemment le lancement du Regroupement de services professionnels indépendants, une alliance de 80 firmes de propriétés québécoises.De cette façon, Robinson Sheppard Shapiro espère aider ces firmes à promouvoir leur savoir-faire auprès des décideurs québécois.Cette alliance est lourde de sens : ses membres emploient notamment plus de 127 000 personnes au Québec.Le cabinet Spiegel Sohmer n’est peut-être pas de tous les combats judiciaires, mais nous pouvons dire, sans nous tromper, qu’il en mène plusieurs.Le cabinet a récemment intenté plusieurs actions collectives contre des assureurs qui ont refusé d'indemniser des restaurateurs québécois.S’il remporte ce nouveau combat, Spiegel Sohmer pourrait contraindre divers assureurs à verser d’importantes sommes d’argent à des restaurateurs québécois, qui, depuis le début de cette pandémie, se sont vu refuser la protection à laquelle ils ont droit.Deux avocats du cabinet Stein Monast ont fait preuve de pédagogie, récemment.Me(associé) et Me(avocate) ont en effet mis leur expertise en valeur, en prenant soin de décortiquer un récent arrêt de la Cour suprême du Canada.Dans leur article, ils expliquent que l’arrêt 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp. pourrait notamment améliorer l’accès à la justice pour les entreprises dans une situation financière précaire.Me, associé directeur du bureau de Montréal du cabinet Stikeman Elliott, se tient occupé!En plus de ses obligations professionnelles, le barreau 1997, très occupé, rappelons-le, a trouvé le temps de répondre aux questions du Financial Post. Ni plus moins.Son expertise lui a notamment permis de contextualiser l’impact de la pandémie de COVID-19 sur des négociations en fusions et acquisitions d’entreprises.Saviez-vous que Metrouve le temps de siéger devant la Cour d’appel?Associé au cabinet TCJ, le barreau 1997 a en effet réussi à remporter son combat en Cour d’appel, laquelle a rendu une importante décision en matière de droit des sûretés.