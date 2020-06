Me Alain Brophy. Photo : Deveau Avocats

Mevient tout juste d’être nommé le nouveau directeur des affaires juridiques et gouvernementales à la Coopérative de Transport Maritime et Aérien (CTMA)« Très fier de me joindre à l'équipe du Groupe CTMA », a écrit le Barreau 2002 sur LinkedIn.Me Brophy était auparavant avocat chez Deveau Avocats depuis 2008, où il pratiquait en droit civil et des affaires, en droit corporatif, et en droit environnemental. Au sein du cabinet, il a d’ailleurs représenté https://www.droit-inc.com/article22906-Un-grand-frere-pour-Droit-inc-qui-sont-les-avocats|le site d’emplois Auto-jobs lors de son acquisition] en 2018 par la maison mère de Droit-inc, Groupe Velan Média!L’avocat a aussi enseigné le droit de l’environnement à l’Université de Sherbrooke pendant plus d’un an en 2011 et 2012, et été le président du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) de 2015 à 2016.Titulaire d’une maîtrise en droit – option recherche de l’Université de Montréal et ancien de l’UQAM, ses recherches se sont portées principalement sur les liens entre le droit économique et le droit de l’environnement, dont notamment les systèmes d’échange de droits d’émission.En début de carrière, Me Brophy s’est joint à Sebastien Downs Astell Lachance avocats, où il est demeuré six ans (2002-2008)