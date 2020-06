Me Lucien Bouchard. Photo : Davies

Me Paul St-Pierre Plamondon. Photo : Letellier Gosselin Duclos.

Mea fait un rare don politique de 500 $ à la campagne de Me, candidat à la chefferie du Parti Québécois, révèle le Journal de Québec.Le montant de 500 $ est le maximum permis par le Directeur général des élections.Il s’agit de la quatrième contribution monétaire seulement de Me Bouchard, associé chez Davies, à une organisation politique.À vie.L’avocat a à deux reprises fait des dons au Partis québécois, et une autre fois à la campagne d’un autre avocat, Me, qui briguait le poste de chef du parti en 2016.Me Bouchard est le seul ancien chef du PQ a avoir fait un don officiel à un candidat dans la course actuelle.« C’est énergisant, c’est un honneur, a confié Me St-Pierre Plamondon au Journal de Québec. On s’est rencontrés un certain nombre de reprises, tout simplement pour parler de politique, de l’avenir du Québec. C’est quelqu’un qui est très préoccupé par la relève, l’avenir. »