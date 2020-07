(Chambre civile et commerciale)

DEMANDE INTRODUCTIVE EN RECHERCHE D’UN AVOCAT OU D’UNE AVOCATE

Droit immobilier;

Droit de la construction;

Droit de la franchise;

Droit hypothécaire;

Une liberté dans la gestion des dossiers;

L’opportunité de faire partie de son évolution et de sa croissance;

Un support dans votre épanouissement professionnel;

Un environnement de collégialité ayant comme pierre angulaire la collaboration mutuelle;

La valorisation de votre travail;

Une assurance collective;

Un salaire compétitif;

Un horaire axé sur la conciliation travail-vie personnelle;

Laval, le 17 juillet 2020

Karavoulias avocats

4008, boul. Saint-martin ouest laval (québec) h7t 1b8

Tél. : 450-681-4313 / Téléc. :450-681-4611

CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE LAVALNo. 123-45-678901-234LA COUR-et-1. La demanderesse exploite un cabinet d’avocats exerçant en litige civil et commercial, sis au 4008 boulevard saint-martin ouest, en la ville de laval;2. La demanderesse priorise la satisfaction de sa clientèle et offre à celle-ci des services de qualité supérieure et ce faisant, elle n’hésite pas à exploiter toutes les avenues possibles afin de protéger les droits et intérêts de ses clients, ce qui inclut de sortir des sentiers battus dans la recherche de concepts juridiques adaptés aux dossiers;3. En outre, la rigueur, l’innovation, l’originalité, la proactivité, la collaboration, l’esprit d’équipe, la collégialité sont des valeurs partagées par tous les membres de l’étude de la demanderesse;4. La mission de la demanderesse est fondée sur la recherche de solutions efficaces afin de répondre aux attentes les plus élevées de sa clientèle;5. La demanderesse œuvre principalement dans les domaines de droit de nature civile et/ou commerciale, notamment mais sans restreindre, les champs suivants, lesquels ne sont pas limitatifs :6. La demanderesse est à la recherche d’un avocat ou d’une avocate détenant une expérience pertinente devant les tribunaux de droit commun en première instance et en appel, qu’il s’agisse de demandes en cours d’instance ou sur le fond;7. L’avocat ou l’avocate doit nécessairement avoir un intérêt marqué pour le litige et la plaidoirie;8. L’autonomie dans la gestion de dossiers, lesquels pourront être complexes et à volets multiples, est une qualité requise afin d’occuper le poste;9. La demanderesse recherche un avocat ou une avocate pouvant s’exprimer, tant verbalement que par écrit, en français et en anglais et doit avoir de fortes aptitudes de communication puisqu’il ou elle sera appelé(e) à collaborer directement et activement avec la clientèle;10. Vous souhaitez vous joindre à une étude qui offre :11. Évidemment, ce qui distingue la demanderesse et le dénominateur commun de tous ses membres est le plaisir dans lequel tous sont appelés à travailler;12. La demanderesse est donc bien fondée de demander et demande à ce que la partie intéressée lui fasse parvenir sans plus tarder sa candidature;13. La présente demande introductive d’instance est bien fondée en faits;l’exposé sommaire de sa candidature par la communication d’une lettre de présentation adressée à madame patricia douglas à l’adresse électronique suivante :son curriculum vitae, le tout joint à l’exposé sommaire de sa candidature mentionnée ci-dessus;avec madame patricia douglas pour toute question relative à la présente demande;sans frais.