Si le centre-ville de Montréal est désert, les cabinets montréalais ont repris leurs activités. Ils ne chôment plus (même s’ils n’ont jamais, entendons-nous, complètement arrêté).Pour vous convaincre, voici notre tour d’horizon des nouvelles de bureaux… en espérant qu’elles vous convainquent et qu’elles vous donnent un aperçu de ce qui se trame chez les cabinets rivaux…Le cabinet Alepin Gauthier a lancé… SERJ, une initiative dont l’objectif est d’offrir des alternatives avantageuses à des avocats qui désireraient se retirer d’un dossier en raison, par exemple, de conflits d’intérêts.« Référer à SERJ c’est gagnant pour le référeur, gagnant pour l’avocat référé et gagnant pour le client », indique le cabinet.Le Service d'Échange et de Référencement Juridique (SERJ) d’Alepin Gauthier a été lancé le mois dernier.Deux associés du cabinet Blakes ont été reconnus par IFLR1000 Women Leaders 2020.Les avocates concernées, Mesetsont parmi les quatre seules Canadiennes reconnues par cette publication.Cette reconnaissance, selon le cabinet, atteste de leurs compétences et réussites juridiques ainsi que de l’excellence de leur service à la clientèle.Fasken s’est distingué en obtenant la première place dans l’édition 2020 de Chambers High Net Worth (HNW) dans le domaine du droit du patrimoine privé au Canada.Chambers Hight Net Worth (HNW) est une publication de Chambers & Partners’. Elle s’adresse au marché international de la gestion de patrimoine privé.L’avocat associé Me, qui pratique le litige, a été nommé pour deux ans au comité permanent 10+.Le mandat de ce comité consiste à promouvoir les intérêts des plaideurs en mi-carrière au sein de la Société des plaideurs.Le comité 10+ soutient notamment des programmes de développement de carrière et de développement des affaires, en plus d’initiatives d’accès à la justice et pro bono pour les plaideurs en mi-carrière., chef de la direction de Lavery, participera à un panel organisé par La Gouvernance au féminin, dans le cadre de leur série Global Leaders 4 Parity.L’événement se tiendra en anglais, le 29 juillet prochain. Il portera sur la thématique suivante : « Closing the gender gap in the legal industry ».Tous les associés en droit de la concurrence du cabinet McCarthy Tétrault dans l’édition Concurrence 2020 du Who’s Who Legal.Pour le cabinet, il s’agit d’une preuve de la compétence et de l’expertise des membres de son équipe, en particulier dans le domaine des lois de la concurrence et des lois antitrust.Parmi les membres cités, notonsetLe cabinet Norton Rose Fulbright s’est engagé à signer l’Engagement, une initiative de BlackNorth dirigée par le Conseil canadien des chefs d’entreprise contre le racisme systémique anti-Noirs.En vertu de cet engagement, qui se décline en sept points, le cabinet s’engage à établir des objectifs précis et à mettre en place des mesures concrètes pour éliminer le racisme systémique et aider à l’avancement professionnel des membres de minorités ethniques.Norton Rose Fulbright n’est pas seul ; d’autres cabinets canadiens se sont engagés à signer l’Engagement et à encourager BlackNorth, dont Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r. l. et Wildeboer Dellelce LLPDes membres du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt ont remporté une importante victoire juridique récemment.En effet, le 2 juillet dernier, la Cour suprême du Canada refusé l’autorisation d’appel d’un jugement rendu en février dernier par la Cour d’appel fédérale.Le jugement en question concerne l’affaire du projet d’agrandissement du pipeline Trans Mountain.Trans Mountain, dans le cadre de ce dossier, était représenté par les avocats suivants du cabinet Osler :, c.r.,etLe camp juridique du cabinet TCJ se poursuit.Les prochaines activités virtuelles auront lieu du 17 au 24 août prochain. Les enfants de 10 à 14 ans qui s’y inscriront pourront en apprendre davantage sur le milieu juridique québécois.Rappelons que les activités sont animées par plusieurs avocates et avocats, dont MesetL’avocat Mea été élu au… Comité d’arbitrage de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes!Au sein de ce Comité, Me Laplante-Goulet participera à la résolution des plaintes et litiges du Comité disciplinaire et du Comité antidopage.Comme quoi l’avocat a un tempérament… combatif!