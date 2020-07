Me Valérie Savard se joint au cabinet GBV. Photo : Site Web de GBV

Le cabinet GBV a recruté une nouvelle avocate.Mese joint à ses équipes de droit de la construction, de droit administratif et de droit immobilier.Outre le domaine du droit de la construction, la Barreau 2008 œuvre dans le domaine des litiges commerciaux, contractuels et immobiliers ainsi qu’en droit de la santé et en droit municipal.Ancienne de l’Université Laval, l’avocate détient aussi une maîtrise en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke.Nommée Coroner en 2017, Me Savard compte une expérience diversifiée dans le domaine du droit : avocate à la ville de Québec de 2015 à 2018, elle a notamment travaillé comme avocate plaidante chez Fasken entre 2018 et 2020, avant de rejoindre GBV en juin dernier.L’an dernier, Droit-inc l’avait surnommée Superhéroïne à temps plein Chez GBV, on ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son égard.« Elle est fière de sa profession et elle valorise le rôle important qui incombe aux avocats et aux avocates dans notre société », affirme-t-on au cabinet. « Mère de trois jeunes filles, elle est une source d’inspiration et de référence pour la relève du cabinet. »