Mes Matthew Liben et Daniel Ferreira et l’avocate Pamela Poulakis. Photos : Site Web de Blakes

Pour Me Beauchemin, notre société est faite de poids et de contre-poids

Marc Barbeau, président du conseil du cabinet. Photo : Site Web de Stikeman Elliott

Vacances ou non, les cabinets d’avocats se tiennent occupés.Sceptique?Jetez un coup d’oeil sur les nouvelles des bureaux de la semaine dernière pour en avoir le coeur net…Me, associée chez BCF, a corédigé Les projets immobiliers et les municipalités, avec l’avocat MeCe livre se veut la Bible au Québec en matière de développement immobilier, assure-t-on chez BCF.Me, qui a cosigné la première mouture de cet ouvrage, n’a pu participer à cette seconde édition en raison de son devoir de réserve à titre de juge administratif auprès de la Commission municipale du QuébecPlusieurs avocats de Bernard & Brassard ont participé à la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, le mois dernier à Lévis.L’équipe de cycliste du cabinet était composée des avocats suivants :, technicienne juridique, et, notaire, faisaient également partie de l’équipe.Cette semaine, Blakes se réjouit ; le cabinet s’est en effet classé en tête des cabinets d’avocats canadiens dans le domaine des opérations sur les marchés des capitaux en 2020 selon Bloomberg, Refinitiv et le Financial Post, notamment.La semaine dernière, Blakes a aussi tenu une série de présentations sur l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) avec des représentants de ses différents bureaux, couvrant notamment les principales règles commerciales et les questions d’arbitrage.Notons, enfin, que plusieurs avocats des bureaux montréalais du cabinet participeront à un webinaire sur les baux commerciaux au temps de la COVID-19, dont les associés Mesetet l’avocateRécemment, le cabinet Davies a partagé SA composition musicale de l’été, réalisée par les adjointes juridiques de son bureau de Montréal.Cette liste comporte plusieurs titres variés, qui rappellent les plaisirs de l’été, dont Summer of `69 de Bryan Adams et C’est le temps des vacances de Pierre Lalonde.La semaine dernière, Dentons a annoncé que son groupe de droit bancaire et financier a été reconnu dans l’édition 2020 du guide IFLR1000, qui recense les meilleurs cabinets dans le domaine du droit financier et du droit des sociétés.En l'occurrence, plusieurs avocats du cabinet ont obtenu la mention « Highly Regarded », en raison de « leurs solides compétences », affirme-t-on au cabinet.Parmi eux, notons Me, associé au bureau de Montréal.Cette semaine, De Grandpré Chait lance son nouveau site internet.Ce nouveau site arbore une « image moderne et épurée », assure-t-on au cabinet. Il devrait offrir aux clients du cabinet une meilleure expérience de visite, et répondre plus facilement à leur besoin.« Le nouveau www.dgchait.com est l’aboutissement de ce que nos 90 années d’existence nous ont appris. Son déploiement s’inscrit dans une année qui a été chargée de changements, que ce soit un déménagement ou encore la mise en place efficace de nouvelles façons de faire et de travailler qui répondent aux plus jeunes générations de juristes et de gens d’affaires », a notamment souligné, président du conseil d’administration du cabinet.La semaine dernière, le cabinet Lavery a organisé un webinaire sur les ententes de collaboration entre groupes de recherche.Des avocats du cabinet ont participé à cet événement, dont MesetCette semaine, McCarthy Tétrault a confirmé avoir été sélectionné pour le prix de l’entreprise la plus remarquable en matière de promotion de la diversité et de l’inclusion, dans le cadre des prix Chambers pour la diversité et l’inclusion (Amérique du Nord 2020).Le cabinet, du même coup, « confirme prendre des mesures concrètes pour éradiquer les obstacles structurels, éliminer les préjugés, accroître la représentation et faire en sorte que tous nos collaborateurs puissent se consacrer pleinement à leur travail. »Cette semaine, le cabinet Miller Thomson a confirmé la nomination de, Barreau 2008, au sein du conseil d’administration d’APL Énergies.APL Énergies est une association à but non lucratif qui regroupe des membres du secteur énergétique.La semaine dernière, le cabinet Stikeman Elliott a signé l’Engagement de l’initiative BlackNorth ; une initiative qui vise à enrayer le racisme systémique au Canada.Le cabinet rejoint à cet égard plusieurs cabinets au pays, dont Norton Rose Fulbright.« Nous saluons le leadership du Canadian Council of Business Leaders Against Anti-Black Systemic Racism et l’initiative BlackNorth et nous sommes fiers de nous joindre à leurs efforts pour faire en sorte que les entreprises canadiennes reflètent mieux la composition et les valeurs de nos collectivités », a notamment déclaré, président du conseil du cabinet.« Nous savons que de nombreux cabinets d'avocats comme le nôtre partagent ces objectifs, et nous avons hâte de travailler avec eux pour assurer la diversité et l’inclusion.