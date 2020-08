Me Léa Brière Godbout. Photo : Site Web de l’UQAM

Définitivement, Meconnaît le sens du mot succès.La Barreau 2014 a reçu le Prix de la relève pour l’année 2020 du Conseil des diplômés de la Faculté de science politique et de droit.Détentrice d’une maîtrise en droit de l’Université Yale (2017), Me Brière Godbout étudie aujourd’hui au doctorat en sciences juridiques à l’Université de Toronto. Sa thèse étudie les concepts de l’égalité et de la discrimination.Mais ce n’est pas tout!Clerc entre 2014 et 2016 auprès du jugede la Cour d’appel du Québec, elle a occupé les mêmes fonctions auprès du juge en chef du Canada,En 2020, Me Brière Godbout a remporté la Bourse Vicomte-Bennett de 2020-2021 de l’Association du Barreau canadien pour ses études supérieures en droit.Cette reconnaissance, à l’image du Prix de la relève, visait à souligner et à valoriser le parcours d’exception de l’étudiante au doctorat. Ils confirment que ces accomplissements produisent des retombées concrètes pour la collectivité.Notons, enfin, que Me Brière Godbout a reçu son prix des mains d’une autre juriste : Me, Barreau 1992, présidente du Conseil des diplômés de la Faculté de science politique et directrice générale de Justice Pro Bono, en a fait l’annonce récemment.