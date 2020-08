Vous devriez songer à réviser vos projets de retraite. Photo : Shutterstock

Votre conjoint et vos enfants, qui, avouons-le, sont concernés par cette décision;

Un ami proche, un thérapeute ou un conseiller spirituel, qui pourra vous guider et vous offrir un point de vue différent;

Un conseiller financier pour vous aider à gérer vos finances et à préparer votre budget;

Un coach de retraite pour vous soutenir et vous encourager tout au long du processus;

Un coach en santé, un entraîneur personnel ou un médecin : trop souvent négligés, ils vous offriront des conseils santé précieux;

Amis ou collègues retraités accepteront de partager leur expérience;

Un avocat en planification successorale pour aider à la rédaction de documents juridiques, y compris des directives sur les soins de santé;

Toute personne dont l'expertise, l'expérience ou les conseils vous feront du bien.

La COVID-19 a généré, jusqu’à présent, drames et imprévus.Sur une note plus positive, cependant, elle pourrait vous aider à repenser vos projets de retraite.La transition vers le télétravail ne sera pas facile pour tous. Si vous êtes un travailleur d’expérience et que vous avez peu d’intérêt à réviser vos pratiques et habitudes professionnelles, vous devriez songer à… réviser vos projets de retraite.Voici quatre conseils d’Attorney at work, qui vous aideront à y voir plus clair.Il n’y a pas de recettes miracles.Rassemblez vos informations financières. Travaillez avec votre planificateur financier, et établissez un budget de retraite. Vous verrez, pour commencer, si vous êtes en mesure ou non de financer votre retraite.Le mot d’ordre, en définitive, est simple : commencez maintenant.Pouvez-vous rapidement extraire une liste de clients actuelle, avec l'état du dossier et les coordonnées de chaque client? Vérifiez bien.Croyez-le ou non, il s'agit d'un élément clé : il vous aidera à préparer la fermeture ou la vente de votre cabinet ou votre départ à la retraite, si vous exercez au sein d’un cabinet existant.Dans son livre Retirement by Design, Ida Abbott discute de l'importance de créer une équipe consultative pour vous aider à préparer votre passage à la retraite.Voici une liste de personne à considérer :Il est important d'imaginer à quoi ressemblera votre vie après le droit.Optez par exemple pour des exercices de méditation quotidien ou hebdomadaire. Aussi, n’hésitez pas, dès aujourd’hui, à vous trouver de nouveaux temps libres et passe-temps.Le moment est également bien choisi pour renouer avec d’anciens amis et d’anciennes connaissances.La retraite, même si elle en terrifie plusieurs, offre de multiples opportunités… pour peu que vous soyez préparé!