Par : Camille Laurin-Desjardins | Le : 2020-08-28



Nominations



Rodrigo Olmos-Hortigüela a terminé son stage du Barreau le 17 juillet dernier. La même journée, il recevait son assermentation par courriel (pandémie oblige), un document Word qu’il devait signer et renvoyer.



Et voilà, il était avocat, raconte le jeune homme de 24 ans avec une certaine incrédulité.







Un mois plus tôt, alors qu’il achevait son stage au sein d’Hydro-Québec, on lui offrait un poste comme avocat junior en droit des affaires, au sein de l’équipe des affaires juridiques – un des plus beaux moments de sa vie.



« Déjà, je me trouve hyper chanceux, surtout quand je regarde le marché du travail en ce moment, souligne Me Olmos-Hortigüela. Mais surtout, le fait que ce soit chez Hydro-Québec, je ne peux pas demander mieux! C’est une équipe superbe, et j’ai des opportunités que je n'aurais jamais pensé avoir aussi tôt dans ma carrière. »



Une belle découverte



Pourtant, quand il a commencé son baccalauréat en droit à l’Université Laval, l’étudiant s’imaginait, un peu par automatisme, pratiquer au sein d’un cabinet privé.



« Ce n’était pas nécessairement une réflexion, mais c’est ce qui est présenté dans les journées carrière, relate-t-il. On nous dit : “tu ne peux pas vraiment commencer en contentieux, ils veulent des avocats seniors”… Alors je m’étais fait à cette idée-là. »



Finalement, Me Olmos-Hortigüela a fait un stage au sein d’une compagnie pharmaceutique, au terme de son bac.



« J’ai vraiment aimé ça. Ç’a confirmé que je voulais faire du droit commercial, et je me suis rendu compte du gros potentiel de la carrière d’avocat en entreprise. C’est vraiment une position privilégiée que nous avons! »



Alors quand il a vu l’offre de stage chez Hydro-Québec, qui comportait en plus un volet droit des affaires, il a posé sa candidature sans hésiter.



Être dans le paquebot



Ce qu’il apprécie le plus, dans son travail au contentieux? Le fait de faire partie d’une grande équipe : de travailler avec des collègues qui ne sont pas juristes, et d’échanger avec eux, tout en vulgarisant des notions de droit.



« C’est un défi, j’arrive à la table avec une valeur ajoutée, j’arrive avec des stratégies, explique-t-il. Et des fois, elles ne sont pas nécessaires, et on m’explique pourquoi, et je suis d’accord! Notre avis compte beaucoup; les avocats sont très appréciés chez Hydro-Québec. »



« Je n’ai pas l’impression de superviser le paquebot, image-t-il. Si ça coule, tout le monde coule! J’ai les deux pieds dedans… et j’aime ça! »



Me Olmos-Hortigüela considère également qu’il participe, d’une certaine manière, à l’économie québécoise.



« Je trouve que c’est vraiment un privilège, de participer à cette machine multidisciplinaire. D’avoir un accès privilégié au sein de ce fleuron québécois, que tout le monde connaît... mais pas en détails! »



Le jeune avocat répète qu’il est très chanceux, puisque lorsqu’un futur avocat effectue son stage chez Hydro-Québec, on lui stipule clairement que cela ne mène pas à un emploi, comme ce peut être le cas en cabinet… C’est selon les besoins de la société d’État.



« Mais… je suis là! » répète-il à ses deux collègues qui ont commencé leur stage il y a quelques semaines.



Le juriste espère faire toute sa carrière au sein d’Hydro-Québec. Il souhaiterait peut-être dans le futur se spécialiser en propriété intellectuelle et en protection des renseignements personnels, ou encore devenir gestionnaire, un jour.