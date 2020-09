Me Annick Murphy porte plainte à son tour contre une juge. Photo : Site Web de la DPCP

La jugede la Cour du Québec à Val-d'Or fait face à une nouvelle plainte au Conseil de la magistrature du Québec.Mereproche à la juge Descôteaux des comportements, propos et attitudes déplacés envers certains procureurs de la Couronne.Déposée le 10 juin 2020, la plainte porte sur quatre dossiers s'étant déroulés entre 2017 et 2019.Selon les enregistrements des audiences analysés par le Conseil de la magistrature, la juge Descôteaux aurait levé le ton devant des avocats et aurait fait preuve d'impatience, d'exaspération et d'un certain sarcasme, cédant même parfois à des excès de colère.Dans sa plainte, Me Murphy avance que les comportements qui lui sont rapportés créent un environnement néfaste susceptible d’occasionner des conséquences réelles, non seulement sur la sérénité des débats, mais sur le bien-être des procureurs et autres intervenants du système de justice qui doivent se présenter fréquemment devant cette juge.Trois des quatre dossiers signalés par Me Murphy feront l'objet d'une enquête du Conseil de la magistrature, qui tentera de déterminer si la juge a manqué à son devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité.Ces plaintes ne sont pas sans rappeler les deux autres déposées contre elle en 2019 et 2020 par, alors directeur de la protection de la jeunesse.Celui-ci reprochait à la juge des comportements similaires à l'égard d'employés. L'audience a été fixée au 2 novembre pour les trois plaintes dont fait l'objet la juge valdorienne.