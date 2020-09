L'agent de brevets Denis Keseris. Photo : Site Web de Bereskin & Paar

Grosse prise pour Bereskin & Paar : l’agent de brevets – aussi reconnu comme avocat au Royaume-Uni –se joint à titre d’associé au bureau de Montréal, au sein du groupe Technologie électrique et informatique.Il travaillait depuis 2017 chez Smart & Biggar, à Ottawa. Il était alors revenu au pays, après plus de 12 ans en Europe.L’agent de brevets possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle en Europe et en Amérique du Nord. Sa pratique est axée en particulier sur les domaines de l’intelligence artificielle, de la technologie financière, de la technologie des jeux vidéo, des télécommunications, des instruments médicaux et du cannabis.Avant son retour au Canada en 2017, Denis Keseris était associé chez l'un des principaux cabinets en droit de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni, Wither & Rogers.Il a aussi travaillé dans les services d'examen de brevet à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO).Il a fait ses études en génie électrique, électronique et communications à l’Université d’Ottawa. Il a aussi obtenu un certificat d’études supérieures en droit de la propriété intellectuelle de la Queen Mary School of Law de l'Université de Londres.Denis Keseris a été nommé Fellow du Chartered Institute of Patent Attorneys du Royaume-Uni et a obtenu le titre de mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets et du Conseil Européen en dessins et modèles.