L’associé Matthew Liben et l’avocat Anthony Cayer. Photos : Site Web de Blakes

Mes Joanie Lapalme et Carl Bélanger. Photos : Site Web de Fasken

Mes Véronique Wattiez Larose et Chrystelle Chevalier-Gagnon. Photos : Site Web de McCarthy Tétrault

Les cabinets ont des nouvelles à partager, petites et grandes.Pour vous aider à vous y retrouver, Droit-inc fait le tri pour vous.Voici des activités de bureaux que vous devez connaître.BCF Avocats d’affaires semble s’être distingué dans le cadre de l’édition 2021 du répertoire juridique Best Lawyers au Canada.38 huits membres du cabinet ont été reconnus dans 22 domaines de pratique différents, dont douze à leur bureau de Québec 28 à leur bureau de Montréal.Blakes a été nommé cabinet d’avocats de l’année en F&A et en immobilier dans l’édition 2021 de Best Lawyers. Les prix de cabinet d’avocats de l’année visent à souligner l’excellence à l’échelle nationale d’un seul cabinet dans un champ de pratique juridique spécifique.L’associéet l’avocatdu groupe Litige et règlement des différends de Blakes ont rédigé un article mettant en lumière les enjeux du système judiciaire québécois dans le cadre de la levée de la suspension des délais.Le cabinet Cain Lamarre, l’un des plus importants au Québec, a annoncé récemment un partenariat avec Réseau Environnement.Les avocats du cabinet, en d’autres mots, tenteront d’aider Réseau Environnement à « agir comme catalyseur de l’économie verte au Québec ».À noter, enfin, que Cain Lamarre participera au Forum sur l’environnement et au Salon international des technologies environnementales, Americana, qui aura lieu du 22 au 24 mars prochain au Palais des congrès de Montréal.Cette cérémonie vise à souligner et à récompenser l’Expertise québécoise en matière d’environnement et à soutenir les bénévoles de Réseau Environnement.Plusieurs associés participeront le 8 octobre prochain à la conférence « Litiges de brevets : l’art de la guerre » organisée par la Société québécoise d’information juridique.Dans le cadre de cet événement, Mesetprésenteront des stratégies en matière de litiges de brevets.Notons, dans un autre ordre d’idée, que les avocats Meset, associés de la région du Québec, ont obtenu la distinction « Avocat de l’année » dans l’édition 2021 du répertoire Best Lawyers in Canada.Meset, tous deux associés chez Langlois avocats, animeront un webinaire le 10 septembre prochain.Le webinaire en question est organisé conjointement Détail Québec et le Conseil québécois du commerce de détail. Il traitera des modifications législatives qui découlent du projet de loi 64 et leur impact sur la protection des renseignements personnels au Québec.Le groupe commerce de détail et biens de consommation du cabinet McCarthy Tétrault a participé au The Luxury Law Summit and Awards, jeudi dernier.Précisons que Meset, associée au bureau de Montréal, participeront à cet événement au côté de leurs collègues de Toronto et de Vancouver.Le Luxury Law Summit and Awards est un événement où sont discutés des sujets d’actualité avec des dirigeants de l’industrie, notamment sur les enjeux de la relance du secteur des produits de luxe.Le cabinet Norton Rose Fulbright a été reconnu « cabinet de l’année » canadien pour 2021 en droit bancaire et financement par Best Lawyers.En l'occurrence, douze professionnels de Norton Rose ont été nommés « avocat de l’année » dans différents domaines de pratique.Therrien Couture Joli-Coeur a confirmé récemment la nomination deau sein de son conseil d’administration.Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Mme Brunet détient un doctorat en Industrial and Business Studies de l’Université de Warwick et une maîtrise en administration des affaires en marketing et gestion internationale de HEC Montréal, notamment.