L’Honorable René Letarte n’est plus... Photo : Site Web de la Fédération des coopératives funéraires du Québec.

Le 11 septembre à l’Hôpital Laval de Québec est décédé à l’âge de 89 ans l’Honorable, juge retraité de la Cour Supérieure du Québec et ad hoc de la Cour d’Appel.Né à Montréal en 1931, le Barreau en 1955 a pratiqué avec, juge de la Cour Supérieure du Québec de 1957 à 1971, et avec le jugeet l’avocatAu début de sa carrière d’avocat, Me Letarte a été directeur du Jeune Barreau de Québec de 1957 à 1958, conseiller du Barreau de Québec de 1964 à 1966, membre du Conseil général du Barreau de la province en 1965 et 1966, et président du service d’information du Barreau du Québec de 1970 à 1972.Bâtonnier du Barreau du Québec en 1972 et nommé conseiller de la Reine (C. R.) l’année suivante par le lieutenant-gouverneur, René Letarte a en outre été professeur de droit criminel à l’Université Laval de 1963 à 1970 et chargé de cours à l’École de formation professionnelle du Barreau.Il était aussi un « conférencier reconnu », indique l’annonce de son décès : pour l’Office de la prévention et du traitement de l’alcoolisme et des autres toxicomanies, et également pour le Barreau de Port-au-Prince en Haïti.M. Letarte a été nommé juge le 31 mars 1977 et a exercé jusqu’en 2006.Il laisse dans le deuil son épouse, son fils Michel et sa fille feu Danièle; ses petits-enfants et les enfants et petits-enfants de son épouse.