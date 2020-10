Juge Madeleine Aubé. Photo : Archives

Juge Patrick Choquette. Photo : Archives

La juge en chefa désigné les jugesetà titre de membres du Tribunal des professions. Les deux juges sont déjà en poste depuis le 1er octobre dernier, et pour des mandats de trois ans chacun.Les deux juges remplacent leurs collègueset« Nous remercions les juges Aubé et Choquette d'avoir accepté d'assumer ces nouvelles responsabilités », a souligné la Cour du Québec dans son communiqué.Voici ce que l’on sait à leur sujet. Nommée juge en 2012 , Me Madeleine Aubé a tout d’abord exercé ses fonctions au sein de la chambre civile à Sherbrooke. Elle était auparavant coordonnatrice de la Division de la santé mentale du Tribunal administratif du Québec, où elle avait été nommée en 2011.« On n’oublie jamais la date de sa nomination, disait la juge Aubé à Droit-inc il y a quelques années . Ma vie a changé depuis que je suis juge, je fais attention à tout ce que je fais. Mes enfants me trouvent ben straight! (rires) Pour moi, ça va avec la fonction. Si tu veux avoir la confiance, il te faut la mériter, pas question de traverser au milieu de la rue. Je suis plus discrète, je fais plus attention.C'est en cabinet privé que la juge Aubé a démarré sa carrière, pour occuper par la suite diverses fonctions au sein de la fonction publique depuis 1986. Elle a ainsi été conseillère juridique, avocate plaidante et directrice à la Direction générale des affaires juridiques et législatives du ministère de la Justice.Pendant plusieurs années, le Barreau 1985 a aussi été membre du Comité consultatif de la formation permanente du Barreau du Québec, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke en droit constitutionnel et professeure à l'École du Barreau en droit administratif.De plus, l’ancienne de l’Université de Sherbrooke a présenté plusieurs conférences lors de colloques et de sessions de formation.Le juge Patrick Choquette a été nommé en 2017 à la Chambre civile à Joliette. Auparavant, il était depuis 1994 associé principal au cabinet Prévost Fortin D'Aoust, où il pratiquait comme plaideur en droit civil et commercial.« Parallèlement, une expertise particulière lui est reconnue dans le domaine du droit disciplinaire et du courtage immobilier, où il a notamment conseillé des cabinets de courtage dans d'importants dossiers touchant les assises même du courtage immobilier », souligne son ancien cabinet sur son site web.Le Barreau 1985 a été nommé président du Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en 2006, et vice-président du Comité de discipline de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec par le ministre des Finances en 2010. Il y a siégé jusqu’en 2015.