Deux avocats qui étaient associés chez Borden Ladner Gervais quittent le navire pour grossir les rangs de McCarthy Tétrault. Mesetse joignent tous deux au groupe du droit du travail et de l’emploi, en tant qu’associés.« Jouissant d’une solide réputation au Québec, l’expertise d’Alex et de Myriane renforce davantage notre plateforme nationale intégrée d’avocats de premier plan en droit du travail et de l’emploi » a affirmé par communiqué, associé directeur chez McCarthy Tétrault pour la région du Québec.En voici un peu plus sur eux.L’avocat qui pratique en droit du travail a passé près de sept ans comme associé chez BLG. Avant cela, il avait oeuvré 19 ans chez Heenan Blaikie, jusqu’à la fermeture du cabinet, en 2014.Me Buswell, dont la pratique est axée sur tous les domaines du droit du travail et de l’emploi, est reconnu comme fellow du prestigieux American College of Labour and Employment Lawyers.« Les clients se tournent vers Alex pour ses conseils stratégiques sur leurs enjeux les plus importants, notamment les obligations de non-concurrence et de non-sollicitation, le congédiement d’employés et de cadres, les allégations de discrimination, de harcèlement psychologique ou sexuel, et les droits de la personne », détaille McCarthy Tétrault.Le Barreau 1997 a également enseigné pendant 11 ans à l’Université McGill en droit du travail et en arbitrage de griefs.Me Buswell a fait son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal et à l’Université de York, à Toronto. Il est également détenteur d’une maîtrise en droit de l’UdeM.Me Le François était elle aussi associée chez BLG depuis 2014. Elle a commencé sa carrière chez Gowling, en 2003, avant de devenir associée chez Heenan Blaikie en 2012, jusqu’à ce que le cabinet ferme boutique.Décrite comme une « négociatrice talentueuse » par son nouvel employeur, la Barreau 2004 traite surtout de ressources humaines, de relations de travail et de planification. Elle représente fréquemment des employeurs dans le cadre de griefs ou de réclamations, devant des tribunaux administratifs ou civils.« Forte d’une compréhension de la loi et des réalités opérationnelles dans les milieux de travail des clients, Myriane fournit des conseils sur le développement et la mise en œuvre des politiques et des pratiques d’emploi à travers le Canada, mettant à profit la forte présence du cabinet à l’échelle nationale », écrit McCarthy Tétrault.Me Le François enseigne le droit du travail à l’École du Barreau de Montréal. Elle est aussi très impliquée, particulièrement auprès des institutions théâtrales. En plus de siéger sur le conseil d’administration du Théâtre Jean-Duceppe, elle a également déjà fait partie de ceux de l’École nationale de théâtre du Canada, ainsi que du Théâtre de la Manufacture.L’avocate a fait ses études en droit à l’Université de Montréal. Elle est membre de l’Association du Barreau canadien, de l’American Bar Association, de l’Association canadienne des avocats d’employeurs et de la National Retail Federation.