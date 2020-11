Me Mathieu Renaud. Photo : Site web de Fodago

Fortier, D’Amour, Goyette semble avoir le vent dans les voiles! Un sixième juriste se joint au cabinet en quelques mois , et cette fois-ci, à titre d’associé.Il s’agit de Me, un avocat plaideur qui se spécialise en litige civil, commercial et administratif. Depuis qu’il avait été admis au Barreau, en 2003, Me Renaud oeuvrait chez Dunton Rainville, où il était également associé.Sur le site de son nouvel employeur, il affirme que c’est « la taille du cabinet, l’ambiance globale et l’attitude positive et humaine de ses membres » qui l’ont attiré chez Fodago.Selon le cabinet, l’avocat « se distingue par sa rigueur intellectuelle ainsi que par sa capacité à rapidement cerner les enjeux réels d’une situation litigieuse ».Me Renaud a assuré la représentation devant les tribunaux de première instance et d’appel de corporations, d’actionnaires, d’institutions financières, de municipalités et de particuliers dans plusieurs domaines. Pour lui, tenir un procès est ce qui est « le plus amusant au monde ».En 2019, il avait défendu l’auteure Anne Robillard dans une poursuite en diffamation intentée par son éditeur.Mathieu Renaud a fait ses études en droit à l’Université de Sherbrooke.