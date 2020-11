Danick Archambault

Ça bouge chez Fortier D’Amour Goyette! Au cours des derniers mois, le cabinet longueuillois a recruté trois notaires,et, ainsi que l’avocat, quant à elle, fraîchement assermentée, a été embauchée à titre d’avocate, après avoir terminé son stage. Les temps sombres semblent être derrière pour Fodago... même au coeur de cette deuxième vague de COVID-19.En voici un peu plus sur ces cinq juristes.Après trois ans de pratique en solo, Danick Archambault, notaire depuis 2017, se joint à Fodago. Sa pratique est axée sur le droit des affaires.Ce qu’il aime dans le droit? « L’ingénierie, la mise en place de concepts juridiques les plus appropriés pour refléter de la meilleure façon la situation factuelle du client » a-t-il répondu, lorsque interrogé par le cabinet.Me Archambault a fait son bac et sa maîtrise à l’Université de Sherbrooke. Il est également détenteur d’un DESS en Gestion communication marketing et marque des HEC, et d’un certificat en droit social et du travail de l’UQAM.Alors qu’elle vient d’obtenir son titre de notaire, Me Bernatchez pratique principalement en droit immobilier et corporatif.Ce qui l’a attirée chez Fodago? « J’aime le fait de travailler pour un cabinet qui est orienté sur la recherche de solutions juridiques innovatrices pour ses clients et qui veut offrir un service complet et multidisciplinaire. »La jeune notaire a un parcours varié. Elle a étudié en littérature et en criminologie avant de se tourner vers le droit. Avant d’entamer sa maîtrise à l’Université de Montréal, Me Bernatchez a terminé son bac à l’Université d’Adélaïde, en Australie.Diplômée en notariat au Québec et en France, Me Bourillon s’est jointe à l’équipe du droit de la personne chez Fodago.Elle est membre de la Chambre des notaires du Québec depuis quelques mois, mais elle a débuté sa carrière en 2005, de l’autre côté de l’Atlantique, où elle a travaillé dans plusieurs bureaux. Après des études à l’Université de Lille, elle a réalisé ses équivalences à l’Université de Montréal. Elle a fait son stage chez Bélanger Barkati, une étude de Montréal.Me Bourillon apprécie particulièrement les dossiers de droit patrimonial de la famille.Ce qu’elle aime, dans le droit? « Laisser tourner mon cerveau sur des dossiers présentant beaucoup de paramètres pour trouver LA solution. Cette petite lumière qui s’allume est gratifiante ! »Après trois ans chez BCF, Me Gourde-Pinet se joint à l’équipe de Fodago. Il se spécialise dans le litige en droit des affaires, en droit de l’immobilier et en droit public, notamment.Le Barreau 2015 a commencé sa pratique à l’étude Jean Berthiaume, un petit bureau de Montréal.Depuis le début de sa carrière, Me Gourde-Pinet a représenté des clients devant les tribunaux administratifs, les tribunaux de première instance, ainsi que les tribunaux d’appel. Il est également médiateur accrédité depuis 2016.Selon lui, le litige est comme « un gros jeu de société stratégique! On a beaucoup de plaisir et j’aime la relation humaine et d’entraide. »Le jeune avocat a fait ses études en droit à l’Université de Montréal. Il a également un certificat en droit chinois de la China University of political science and law, à Beijing.Après avoir terminé son stage du Barreau au sein de l’équipe de Litige civil et commercial, puis été assermentée, Me Bonnet a été embauchée à titre d’avocate chez Fodago.Durant son stage, elle a oeuvré principalement en droit de la construction, ainsi qu’en litige civil et immobilier.En 2017, elle a travaillé comme étudiante chez la société d’avocats Morency.Me Bonnet a fait ses études en droit à l’Université de Montréal, où elle a fait partie de la Clinique juridique. Elle a également étudié en droit de la nature, au Costa Rica, ainsi qu’en sciences économiques et sociales, en France.