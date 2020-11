Me Mathieu Ayotte. Photo : LinkedIn

Après huit ans chez Beauvais Truchon, où il était associé depuis trois ans, Mepart relever de nouveaux défis dans un autre cabinet de Québec. Il devient associé chez Stein Monast.L’avocat spécialisé en litige civil et commercial assure qu’il quitte son ancien cabinet le coeur gros… et qu’il a décidé de se joindre à Stein Monast en autres pour profiter de « la puissance du groupe ».« (Beauvais Truchon), c'est un endroit où j’ai appris beaucoup, avec d'excellents avocats. J'y ai laissé des amis, des mentors… mais j'ai eu une opportunité, et j'ai décidé de la saisir. Et je suis bien content de mon arrivée ici. »D’abord, Stein Monast est réputé dans le domaine du litige civil et commercial, ainsi que dans le droit des assurances, lance Me Ayotte, qui se dit fier de joindre cette équipe, mais le bureau possède d’autres expertises dans des domaines variés, selon lui.« Il y a plein d'autres secteurs très dynamiques, avec une super bonne réputation chez Stein, notamment en droit du travail, en droit commercial... Ça me permettait de rencontrer des collègues dans ces domaines, et d'offrir une offre de service complémentaire à mes clients. C'est important, d'avoir ce beau dynamisme-là. »L’avocat de 36 ans affirme connaître déjà quelques collègues, puisqu’il avait déjà eu la chance de « croiser le fer » avec eux dans certains dossiers... et cela s’était toujours bien passé, assure-t-il!« Le slogan du bureau, c’est : “humain, accessible et présent”. Ce que j’aime, c’est que ce n’est pas juste un slogan, c’est la réalité », ajoute le Barreau 2011.D’ailleurs, même en ces temps de pandémie, l’associé se réjouit d’avoir pu rencontrer la presque totalité de l’équipe.Mathieu Ayotte a fait ses études en droit à l’Université Laval. En 2011, il a reçu l’Hommage du Lieutenant-gouverneur du Québec, un prix remis annuellement par le Barreau de Québec à l’étudiant s’étant le plus distingué par l’excellence de ses résultats académiques et par son implication professionnelle, sociale et communautaire. Toujours en 2011, il a fait un stage chez Heenan Blaikie, avant d’être embauché chez Lambert Therrien.En 2013, il a fait le saut chez Beauvais Truchon, où il est resté pendant huit ans. Me Ayotte donne aussi le cours droit des priorités et hypothèques, à l’école du Barreau.