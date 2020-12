Un nouveau cas de Covid-19 a été confirmé au palais de justice de Montréal le 3 décembre. Photos : Facebook et Shutterstock

Le ministère de la Justice du Québec a informé les employés et occupants du palais de justice de Montréal d’un nouveau cas confirmé de COVID-19 le 3 décembre dernier.La personne ayant reçu un diagnostic positif au coronavirus a travaillé au 6e étage du palais de justice pendant la période du 21 au 26 novembre.La Direction de la santé publique (DSP) effectue présentement une enquête afin d’identifier les personnes à risque d’une exposition et devant être placées en isolement.« D’ici la conclusion de l’enquête, des vérifications préliminaires ont été faites par le Ministère en conformité avec les instructions de la DSP et aucune autre personne n’a dû être placée en isolement », spécifie le ministère de la Justice.C’est le cinquième cas confirmé de COVID-19 au palais de justice de Montréal depuis le premier survenu le 28 octobre dernier. Depuis, des cas ont été déclarés le 16, le 24, et le 25 novembre, et le 3 décembre dernier.