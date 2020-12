Le poste de directeur ou directrice du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) vous intéresse? Photo : Shutterstock

connaissance du droit criminel et pénal et de la procédure qui y est applicable;

connaissance du domaine de l’administration de la justice criminelle et pénale et de son fonctionnement;

connaissance des grands enjeux sociaux et du phénomène de la criminalité ainsi que des politiques publiques s’y rapportant;

connaissance en matière de gestion, particulièrement en matière de gestion des ressources humaines;

expérience que la personne candidate possède, à titre d’avocate ou avocat ou à un autre titre, et pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions de la directrice ou du directeur;

capacité de jugement et esprit de décision;

ouverture d’esprit, perspicacité et pondération;

capacité d’élaborer une vision stratégique;

conscience morale, valeurs éthiques, intégrité et équité;

conception faite de la fonction de directrice ou directeur;

sensibilité à l’évolution des valeurs sociales;

aptitude à communiquer et qualité de l’expression.

Le poste de directeur ou directrice du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) sera vacant après le départ à la retraite de Meprévu en février prochain.Le ministre de la Justice invite dès lundi les personnes intéressées qui répondent aux exigences requises à soumettre leur candidature d’ici le 8 janvier prochain afin de constituer « une liste de personnes déclarées aptes à exercer la charge », indique le communiqué Me Murphy occupait le poste de directrice du DPCP depuis 2015. Il s'agit habituellement de mandats d'une durée de sept ans qui ne peuvent être renouvelés. Le lieu de travail est à Québec et le salaire varie de 171 626 $ à 223 118 $.Le nouveau directeur ou la nouvelle directrice du DPCP devra avoir exercé en tant qu’avocat(e) pendant au moins 10 ans. Le comité de sélection examinera les critères suivants lors de la sélection :Le formulaire d’inscription est disponible ici . Il doit être accompagné d’une lettre adressée au comité de sélection et faisant part de votre intérêt à occuper le poste, de même que d’une photocopie de la carte de membre du Barreau du Québec.