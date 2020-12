Brittany Williams. Photo : Site web de l’Université McGill

Isabelle Lanthier et Anne-Marie Robichaud. Photo : Site web de l’Université d’Ottawa

Nomination et reconnaissance du travail des étudiants… Voici un petit tour d’horizon de ce qui se passe dans les facs de droit.devient doyenne adjointe intérimaire pour un mandat d’un an. Elle était auparavant gestionnaire des programmes et de la stratégie pour la Fondation Filles d’action. Elle est l’une des premières étudiantes à avoir été admise à la Faculté après avoir participé au programme LEX, qui vise à recruter des candidat.e.s historiquement sous-représenté.e.s dans les Facultés de droit.et, deux étudiantes à la maîtrise en droit notarial, ont remporté la bourse d’excellence Jacques-Beaulne. Cette bourse est remise chaque année par la Chambre des notaires aux diplômé.e.s qui obtiennent la meilleure moyenne aux études de premier cycle en droit de leur université et qui s’inscrivent à un programme de maîtrise en droit notarial.La Faculté tient à féliciter les étudiants du Bureau d’assistance juridique internationale (BAJI), supervisés par les professeurset, ainsi que par Me, pour leur contribution dans le dossier de la condamnation par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans l’affaire. La Cour a rendu sa décision le vendredi 27 novembre 2020, en Tanzanie, dans laquelle elle considère que le Rwanda a violé plusieurs dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.