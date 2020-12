Me Guylaine Marcoux. Photo : Site web de la Société d'habitation du Québec

Me Jacques Boulanger. Photos : Site web de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice

Me Simon Picard. Photos : Site web de Desjardins

Le Conseil des ministres du Québec a nommé (et renommé) la semaine dernière une notaire, une avocate et deux avocats à de prestigieux postes de la fonction publique québécoise.La notaire Medevient ainsi sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.L’avocate Meest nommée de nouveau présidente de la Commission des transports du Québec.Meest désigné de nouveau vice-président du Tribunal administratif du Québec.Finalement, Medevient membre indépendant du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.En voici davantage sur chacun d’entre eux!La nouvelle sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, en poste depuis le 7 décembre dernier, est déjà membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale de la Société d’habitation du Québec.La notaire de formation a d’ailleurs commencé à travailler à titre de notaire pour la Société d’habitation du Québec en 2008. Me Marcoux est par la suite passée au poste d’adjointe au secrétaire, puis secrétaire, puis directrice, bref, a monté les échelons jusqu’à être nommée PDG en 2018.Me Boucher est nommée de nouveau membre et présidente de la Commission des transports du Québec, elle qui occupe ces postes depuis 2016.C’est loin d’être la première incursion de l’avocate dans la fonction publique! On l’a notamment vue attachée politique de deux ministres, puis directrice de cabinet du président de l’Assemblée nationale de 1989 à 1994.Elle a de plus été Sous-ministre adjointe au développement des régions, vice-présidente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (1998 à 2003), présidente de la Commission de toponymie, présidente-directrice générale de l’Office québécois de la langue française (2005-2011), présidente de la Régie du cinéma, alouette!Me Boulanger revient à titre de vice-président du Tribunal administratif du Québec et responsable de la section des affaires sociales, un poste qu’il occupe depuis 2017.L’ancien de Stein Monast, où il a été avocat de 1992 à 2000, a par la suite fait le saut en entreprise. Il a été copropriétaire et directeur général de Boréaldesign inc. et Directeur général par intérim du Camp Tékakwitha inc., tout en étant secrétaire général, vice-président de l'approvisionnement puis consultant auprès de la coopérative Exceldor (2001-2012).En 2012, il s’est aventuré dans la fonction publique tout d’abord à titre de conseiller juridique au sein d’Infrastructure Québec, puis de secrétaire général adjoint de la Société québécoise des infrastructures jusqu’à son arrivée au Tribunal administratif du Québec en 2014.Me Picard est le tout nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Société des établissements de plein air du Québec.Il est en outre chargé de cours (Droit et peuples autochtones) depuis 2015 à l’Université Laval. Me Picard a précédemment été avocat pour le Conseil de la Nation huronne-wendat (2001-2009), dont il est le directeur des services juridiques depuis.