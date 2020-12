Antonina Roudavina. Photo : LinkedIn

Après avoir oeuvré un peu plus d’un an chez Blakes, la notaireest passée chez Dentons, au sein du groupe du droit des sociétés.Elle exerce principalement en droit commercial et en droit transactionnel.« Sa pratique touche tous les aspects des acquisitions, des ventes, des développements, des cessions et des financements immobiliers et d’entreprises dans les secteurs commercial et industriel », selon le site web de Dentons.Me Roudavina agit également dans des dossiers de planification fiscale et successorale.La jeune notaire a commencé sa carrière chez Lefebvre Lefebvre Théorêt en 2015, avant de devenir associée chez Éthier. Elle a ensuite fait le saut chez DeGrandpré Chait, où elle est restée un an, avant de quitter pour Blakes, en 2019.Elle a fait son baccalauréat en droit et sa maîtrise en droit notarial à l’Université de Montréal. Elle est aussi détentrice d’un certificat en sciences politiques et droit de l’université Sciences Po Paris.