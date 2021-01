Me Melanie Schweizer. Photo : LinkedIn

On connaît maintenant le successeur de Meà la tête des affaires juridiques de Bell… et c’est une successeure!C’est Mede Toronto qui prendra le relais du Montréalais, qui a quitté son poste chez Bell quelques mois à peine après sa promotion pour devenir premier vice-président, Affaires juridiques et Secrétariat à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).Me Schweizer est à l’emploi de Bell depuis bientôt 15 ans, elle qui a débuté en tant que conseillère juridique senior en 2006.Elle est ensuite passée brièvement au poste de conseillère générale adjointe en marketing avant de devenir vice-présidente des affaires juridiques en 2014. Elle est maintenant la vice-présidente senior de Bell, et sa conseillère juridique principale.Le Barreau 2001 a commencé sa carrière au sein du cabinet Lerners LLP à Toronto, où elle a d’ailleurs été étudiante en droit et stagiaire. Me Schweizer y est restée plus de six ans, et l’année suivant son départ qu’elle s’est jointe à Bell.La nouvelle vice-présidente de Bell et ancienne de l’Université de York est une pro du litige commercial et du droit en matière du respect de la vie privée.