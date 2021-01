Ruth Bansoba, Loai Eyadat, Samuel Singer et John Currie. Photos : Site web de l'Université d’Ottawa

Nouvelles bourses, nomination et récompenses pour des professeurs… Voici un tour d’horizon de ce qui anime les facs de droit, cette semaine.Le Centre de droit des affaires et de commerce international (CDACI) lance un concours pour remettre deux bourses , afin de récompenser un(e) étudiant(e) à la maîtrise et un(e) étudiant(e) au doctorat, respectivement d’une valeur de 5 000$ et de 10 000$. Les candidatures doivent être envoyées avant le 31 janvier.La jeune diplôméea mis sur pied, avec l’aide du Bureau de développement de l’université, une nouvelle bourse de 1000$ , s’adressant à un(e) futur(e) étudiant(e) noir(e) en droit civil « qui démontre un besoin financier et un engagement envers la communauté noire, et qui a fait preuve de persévérance et d’une soif de réussite ». Les candidatures seront acceptées entre le 1er février et le 31 mars.Le doctorantreçoit la Bourse d’étude doctorales Nicole-Sénécal, pour l’appuyer dans son projet de recherche qui étudie comment instaurer une gouvernance mondiale adéquate pour faire obstacle aux violations criminelles en matière de concurrence internationale. D’une valeur de 10 000 $, cette bourse souligne l’excellence scolaire d’un doctorant ou d’une doctorante en droit international à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa., professeur à la section de common law, est le rédacteur invité d’un nouveau numéro spécial de la Revue canadienne Droit et Société , portant sur le changement juridique trans. Il s’agit de la continuation d’un projet visant à accroître la portée des études juridiques liées aux personnes trans menées au Canada., professeur à la section de common law, a été nommé au sein du Groupe national canadien de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) , la plus ancienne institution mondiale de règlement des différends internationaux. Le professeur Currie est l’un des quatre arbitres, ou « membres de la Cour », qui représentent le Canada.Le professeura remporté le prix Walter-Owen pour son ouvrage La restitution des prestations , paru aux Éditions Yvon Blais (Thomson Reuters). Ce prix, décerné par la Fondation canadienne pour la recherche juridique, s'accompagne d’une bourse de 15 000$.