Quels sont les domaines et spécialisations qui seront particulièrement recherchés? Photo : Shutterstock

Les clients commerciaux ont peu de lieux de refuge en 2021. Ils font face à un tsunami de nouvelles préoccupations liées non seulement à la pandémie, mais aussi à la protection des données personnelles et autres informations sensibles.De par leur nombre et leur complexité, ces besoins excèdent souvent la capacité de leurs avocats maison, aussi compétents et expérimentés soient-ils.Beaucoup d’entreprises seront donc à la recherche de conseils venant de l’externe en 2021, et la demande est très étendue. Selon Attorneyatwork.com, les domaines et spécialisations suivants seront particulièrement recherchés.1. Cybersécurité2. Fusions et acquisitions3. Capital privé4. Actions collectives5. Litige en droit du travail6. Secteur bancaire7. Droit fiscal8. Droit de l’emploiLes trois premiers domaines sont en forte augmentation, et la cybersécurité plus particulièrement : une hausse de 15 % en Amérique du Nord, selon le BTI Consulting Group. Les fusions et acquisitions et le capital privé dépassent eux aussi le 10 % de croissance.Le litige en recours collectif est aussi très intéressant avec une hausse de 12 % de la demande.En fait, tous ces domaines de droit présentent une croissance très réelle… et durable, souligne Attorneyatwork.com. Une avenue intéressante pour votre cabinet ou votre pratique?