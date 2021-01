L’équipe composée de Mes John Groenewegen, Richard Borins, Laura Fric et Patrick Marley a agit à titre de conseiller. Photos : LinkedIn et sites web de Osler, Hoskin & Harcourt et de Fairstone Financière Holdings Inc.

La Banque Duo du Canada a annoncé le 5 janvier dernier l'acquisition de toutes les actions en circulation de Fairstone Financière Holdings Inc., une institution offrant des solutions de prêt aux emprunteurs.La montréalaise Fairstone Financière Holdings a des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La transaction comprend toutes les activités et les filiales de la Financière Fairstone, ainsi que ses quelque 1 400 employés. La Financière Fairstone continuera à exploiter sa marque actuelle, ajoute le communiqué conjoint.Établie à Toronto, la Banque Duo agissait en partenariat avec Stephen Smith, Centerbridge Partners, L.P. et le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.Osler, Hoskin & Harcourt a agi à titre de conseiller pour le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario avec une équipe composée de Mes(droit des affaires),(services financiers),(litige) et(fiscalité).