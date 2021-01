Me Emily Kissel. Photo : Site web de Miller Thomson

Me Philipp Park. Photo : Site web de Miller Thomson

Me Eric Charleston.

Me Dustin Gillanders.

Me Robert Graham.

Me Carolyn Hogan.

Me Asim Iqbal.

Me Emily Kissel.

Me Ryan Kitzul.

Me Colleen Ma.

Me Stephen Mulrain.

Me Karen Phung.

Me Jaclyne Reive.

Me Fergus Schappert.

Me Luigi Valente.

Me Zeinab Yousif.

Le grand cabinet a annoncé que 14 avocats deviennent associés « à revenu ». Parmi eux, une avocate travaille au bureau de Montréal : il s’agit de Me, qui pratique en droit de la famille et en droit successoral.« Chacun de ces nouveaux associés a mérité son titre », affirme en entrevue avec Droit-inc l’associé directeur du bureau de Montréal de Miller Thomson,, qui fait également partie du comité exécutif national effectuant la sélection des associés.« Ils ont démontré du leadership, de l'entreprenariat et du travail d'équipe, pendant une période vraiment sans précédent, qui était difficile pour le monde entier », ajoute-t-il.Me Park précise aussi que la croissance de la jeunesse au sein du cabinet est également très importante pour Miller Thomson.« Pour Emily, je trouve que c'est fantastique, précise-t-il. Elle représente beaucoup des éléments que je cherchais à promouvoir à Montréal : notamment un certain niveau de jeunesse, surtout qu’elle est une femme, que je trouve extraordinaire. Pour moi, la diversité et l'inclusion sont très importantes. »Le fait que Me Kissel, Barreau 2014, pratique en droit de la famille est également un choix intéressant, puisque ce n’est pas le domaine de droit qui est le plus souvent représenté, en général, au sein des associés dans les grands cabinets.« Peut-être dans les autres bureaux, mais surtout pas chez nous! lance l’associé directeur du bureau de Montréal. Le département de droit de la famille est central, à notre bureau. On a des associées seniors extraordinaires, commeet, qui ne cessent de faire jurisprudence, et ont une réputation impeccable en droit de la famille au Québec. Je trouve que, surtout avec le thème d'inclusion et de diversité à travers le monde, c'est important qu'un cabinet national, qui est full service, ait un département en droit de la famille. »Me Emily Kissel a commencé sa carrière en droit chez Goldwater Dubé, où elle avait été embauchée comme étudiante en droit, à l’époque, avant d’y faire son stage et d’y être engagée comme avocate.Elle a représenté des clients dans de nombreux dossiers de garde d’enfants litigieux et de divorce comportant des enjeux financiers importants. Elle a également traité de dossiers matrimoniaux soulevant des questions de droit international privé. En mars prochain, elle se rendra en Cour suprême.Ces 14 avocats deviennent associés à revenu, c’est-à-dire qu’il n’ont pas investi de capital dans le cabinet national, contrairement aux associés en équité. Selon Me Park, il s’agit de la seule différence entre les deux catégories d’associés.« Sinon, les associés ont tous les mêmes droits, insiste-t-il. Ils participent aux mêmes réunions – tout dépendant des réunions, il y a certains associés qui ont des droits de vote, d'autres non. Mais généralement, à Montréal, et à travers le Canada, on traite les associés pareillement. Une fois associé à revenu, tu es traité comme un associé et donc, on exige que ton comportement soit celui d'un associé. »Me Charleston est un avocat spécialisé en droit des assurances et en cybersécurité au bureau de Toronto.Me Gillanders est membre du groupe de litige au bureau de Saskatoon. Il est spécialisé en droit des affaires et en recouvrement.Me Graham est un avocat en droit des affaires au bureau de Guelph. Il est spécialisé en fusion et acquisition et en restructuration, notamment.Me Hogan est une avocate en droit des affaires au bureau de Calgary. Elle est spécialisée en droit fiscal et en fusion et acquisition, notamment.Me Iqbal est un avocat spécialisé en insolvabilité et en restructuration au bureau de Toronto.Me Kissel pratique en droit de la famille et en droit successoral au bureau de Montréal.Me Kitzul pratique en litige civil au bureau de Regina. Il est spécialisé dans le domaine de la santé.Me Ma est une avocate en droit des affaires, au bureau de Calgary. Elle se spécialise en fiscalité.Me Mulrain pratique en litige civil au bureau de Calgary.Me Phung pratique en litige commercial au bureau de Toronto. Elle est spécialisée en litige contractuel et immobilier, ainsi qu’en recouvrement.Me Reive est une avocate en droit des affaires au bureau de Toronto. Elle est spécialisée dans le domaine des transports et de l’approvisionnement, en import/export et en marketing, notamment.Me Schappert est un avocat en litige commercial au bureau d’Edmonton. Il se spécialise en litige contractuel et en droit de la construction, notamment.Me Valente est un avocat en droit des affaires au bureau de Toronto. Il se spécialise en droit corporatif, ainsi qu’en fusion et acquisition, notamment.Me Yousif est une avocate en droit du travail et de l’emploi au bureau de Toronto. Elle se spécialise en relations de travail, en congédiement injustifié et en droits de la personne, notamment.