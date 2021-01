L'hôtel de ville et le palais de justice de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada

D’après TVA Nouvelles, plusieurs options sont encore en discussion pour la rénovation du palais de justice de Mont-Joli. On attend notamment un grillage à l’endroit où les fourgons viennent déposer les prévenus pour empêcher une évasion.La tâche est compliquée puisque trois ministères sont impliqués dans ce dossier : le Conseil du trésor, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice.Deux options sont offertes. La rénovation des locaux actuels entraînerait une dépense de 2,5 millions de dollars. Un réaménagement sur un seul étage reviendrait quant à lui 7 millions de dollars. C’est cette solution qui obtient les faveurs des élus locaux.« La sécurité est l’aspect le plus important dans ce dossier, en étant tous au même niveau on répond aux critères d’aujourd’hui pour la magistrature, on ne laisse pas balader les procureurs et les juges dans les corridors parmi toute la population », a affirmé le maire de Mont-Joli,à TVA Nouvelles.En juillet 2018, des agents correctionnels avaient fait valoir leur refus de travail, puisqu’ils ne se sentaient pas en sécurité en escortant des détenus.Une rencontre avait eu lieu entre les élus et le ministre de la Justice.